Invitatie la o cina romantica in peisajul urban bucurestean

Ce poate fi mai agreabil pentru doi indragostiti pasionati de plimbari si de oras, decat o cina romantica?

Atunci cand vine vorba despre cina perfecta in oras, gandul zboara imediat catre cateva elemente esentiale care fac diferenta: servire impecabila, tacamuri asezate perect, personal dispus sa va fa pe plac la fiecare moment.

Cum si unde poti face o surpriza placuta partenerului?

Desi poate ca exprimam sentimentele prin fapte mult mai insemanate, nu trebuie inlaturate nici ocaziile de a arata cat de mult pretuim persoana de langa noi. Asadar, trebuie asteptata o ocazie anume pentru a putea beneficia de asemenea momente speciale. Rezerva o masa la un restaurant in zona Victoriei. Situat intr-o frumoasa cladire istorica, ce a fost pentru o perioada casa memorială “Lascăr Catargiu”, locatia isi primește oaspetii intr-o casa boiereasca, chiar in inimal capitalei.

Construita intr-un stil neo-romanesc, spatiul invita la imaginare si transpunere in alt secol. Anumite detalii si decoratiuni ale nobilei case, cum ar fi tavanele inalte discret pictate sau candelabrul din sticla de Murano, nu fac decat sa ii încânte pe cei care aleg sa se bucure de o cina speciala.

luminarea subtila creeaza o atmosfera incantatoare, perfecta pentru savurarea vinului. Bucurandu-va de ingrediente cu specific mediteranean preparate cu grija, puteti incepe o seara de neuitat. Aceasta calatorie culinara în zona mediteraneana, cu accent pe Italia țara pastelor si a pizzei imbie papilele gustative si dezvolta concomitent si celelalte simturi. Atmosfera poate fi completata si de alte elemente catre intregesc imaginea unui tablou incantator: un dans, nelipsitul buchet de flori si cateva declaratii deosebite cu siguranta nu ar trebui sa lipseasca. Bineinteles, lista este departe de a fi finalizata, dar este foarte aproape de idealul unor clipe de neuitat petrecute in doi.

Noua tehnologie ajuta ca efectuarea rezervarilor sa fie efectuate si prin intermediul aplicatiilor mobile. In acest mod, totul se desfasoara extrem de rapid, doar la un click distanta si totodata aproape de bonusul care se poate primi la vizita in restaurant. Reducerile, recompensele si usurinta cu care se pot efectua platile demonstreaza ca suntem din ce in ce mai conectati si ajutati de era new tech.

Agitatia, stresul si viteza cu care ne-am obisnuit sa traim in aceste zile fac nota discordanta cu imaginea prezentata, dar tocmai acest moment este un prilej bun de a ne exterioriza, detasa si bucura de clipe minunate in compania persoanei iubite.

Lucrurile mici fac diferenta, iar o astfel de escapada sub forma unei invitatii la cine oferite in timpul sapatamanii, atunci cand poate celalalt nu se asteapta fac cantari destul de mult in ochii partenerului.

Lipsa timpului petrecut impreuna este o disfunctionalitate a cuplurilor moderne si contemporane, dar cu putina consideratie fata de propria persoana si relatia de cuplu orice sincopa de comunicare isi gaseste rezolvarea.

Vointa, implicarea si daruirea distrug barierele si monotonia cotidianului, iar o cina romantica evita sa mai fie concept atat de strain, mai ales pentru cuplurile tinere.

O realitate cinstita a lumii moderne demosntreaza ca romantismul in sine nu este mort. Diferenta este data doar de bucuria momentului prezent, autenticitate si sinceritatea sentimentelor.

Sursa foto: pixabay.com