(P) Prințul Harry, cartea ”terapie” a intrat în Guinness Book pentru cel mai rapid vândut titlu din istorie

”Spare” sau ”Rezerva”, așa cum a fost tradus titlul cărții în limba română, reflectă durerea cumplită a rănii ce încă ”sângerează” în sufletul copilului Harry. Titlul volumului nu este deloc întâmplător și, cu toate că la prima vedere te trimite cu gândul la cariera militară a Prințului Harry, acesta este proiecția sentimentului de inferioritate resimțit întreaga viață de acesta în comparație cu fratele mai mare.

Complexul fratelui mai mic este evidențiat în mod clar în diverse contexte și etape din viața Prințului Harry.

”Minunat! Mi-ai dăruit un Moștenitor și o Rezervă. Misiunea mea e încheiată!” - este un fragment redat de Printul Harry carte, cu precizarea că acestea ar fi fost cuvintele adresate de Regele Charles la aflarea veștii că Prințesa Diana a născut al doilea băiat.

Harry revine constant asupra acestui complex al fratelui mai mic și al sentimentului de inferioritate. Într-un alt fragment din carte precizează: ”Familia mea m-a declarat o nulitate. Rezervă. Nu m-am plâns despre asta, însă nici nu a trebuit să mă gândesc la asta... nimănui nu i-a păsat cu cine am călătorit; Rezerva poate fi înlocuită mereu. Am știut asta, mi-am știut locul, așa că de ce să mă abat de la drumul meu?”

Prințul Harry, în carte, își argumentează sentimentul de inferioritate reflectat și prin prisma gesturilor și avantajelor materiale oferite de Familia Regală fratelui său. Acesta detaliază modul în care arăta camera sa, în comparație cu a Prințului William, care era mult mai luxoasă: ”Niciodată nu m-am întrebat de ce. Nu mi-a păsat. Însă nici nu era nevoie să întreb. Mai mare cu doi ani decât mine, Willy era Moștenitorul, în timp ce eu eram Rezerva. Așa se exprimau mereu Tata, Mama, Bunicul și Bunica referitor la mine”.

Prințul Harry – carte de citit cu sufletul, dar și cu mintea este mai mult decât o afacere sau un atac la Familia Regală a Marii Britanii. ”Rezerva” este o carte terapeutică, în care copilul orfan încearcă să-și vindece rănile provocate de lipsa iubirii prin împărtășirea suferinței proprii lumii întregi. Un fragment cutremurător, peste care nu ai cum să treci fără să-ți dea lacrimile și care reflectă lipsa cruntă de afecțiune este cel în care Prințul Harry relatează cum tatăl său, Regele Charles, i-a dat vestea morții mamei sale, Prințesa Diana.

”Tata nu m-a îmbrățișat. Nu se pricepea să-și arate emoțiile în împrejurări normale. Cum să te fi așteptat să o facă în toiul unei asemenea crize? Și, totuși, tata a mai pus mâna o dată pe genunchiul meu și mi-a zis: O să fie bine”, povestește Prințul Harry în carte.

”Rezerva” este o carte cu suflet. Un suflet rănit, care dincolo de poziție și bogății a cunoscut una dintre cele mai crunte suferințe: aceea de a nu cunoaște ce înseamnă să fii iubit! O carte care a doborât toate recordurile și a devenit cea mai rapid vândută carte de non-ficțiune din toate timpurile, intrând în Guinness World Records, potrivit Forbes.

În România, editura Nemira a epuizat întregul tiraj de 15.000 de exemplare și a anunțat că pregătește un al doilea tiraj de 25.000 de exemplare.

