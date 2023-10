(P) Show-ul TV Kitchen Nightmares al lui Gordon Ramsay revine după 10 ani de pauză

Celebrul bucătar profesionist Gordon Ramsay, un adevărat showman de televiziune, revine în centrul atenției internaționale cu unul dintre serialele foarte apreciate de public.

Este vorba despre Kitchen Nightmares, emisiune de tip Reality TV care s-a produs și difuzat în Statele Unite ale Americii (SUA) între 2007 și 2014.

Cele 7 sezoane ale spectacolului de televiziune s-au bucurat de audiențe foarte mari, însă decizia încheierii show-ului i-a aparținut la acel moment chiar lui Gordon Ramsay, în urma unei situații neplăcute pe care a întâmpinat-o în timpul filmărilor, după cum a povestit acesta ulterior într-un interviu pentru publicația americană Entertainment Weekly.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cunoscut pentru temperamentul său vulcanic, bucătarul britanic a reacționat în momentul în care filma în Franța, într-o stațiune de schi, în restaurantul unui conațional. Deranjat de atitudinea acestuia, Ramsay a decis că nu mai poate suporta un astfel de comportament și a hotărât ca emisiunea să nu mai continue cu alte sezoane.

Iată că, la aproximativ 10 ani distanță de acele momente, show-ul Kitchen Nightmares al lui Gordon Ramsay revine la postul TV Fox. Rețeaua de televiziune a anunțat că noul sezon Kitchen Nightmares este o producție mai modernă, dar cu aceleași elemente care au asigurat succesul inițial.

Desigur, atitudinea explozivă a lui Gordon Ramsay - mai mult decât un bucătar, un om de televiziune veritabil - este cea care atrage cel mai mult publicul, asigurând o combinație de umor și emoții complexe resimțite cu privire la situațiile în care sunt implicate personajele.

Ramsay, un creator de succes al show-urilor TV culinare

Rețeaua Fox are o lungă tradiție în emisiuni de gătit realizate în colaborare cu Gordon Ramsay, francize internaționale de top precum Master Chef, Master Chef Jr., Next Level Chef și Hell's Kitchen. Cea din urmă, care a fost difuzată în varianta românească la Antena 1 în perioada 2014 - 2015, a inspirat încă din anul 2008 un joc video (Hell's Kitchen: The Game) pentru PC-uri, terminale mobile și console, dezvoltat de Ludia și publicat de Ubisoft.

Fanii chef-ului britanic pot interacționa cu atmosfera specifică din emisiune și în slotul Gordon Ramsay Hells Kitchen, lansat de producătorul NetEnt în anul 2021, disponibil și în România la unii operatori de casino online licențiați ONJN (18+, Joacă Responsabil!).

Despre ce este vorba în emisiunea Kitchen Nightmares

Deși există atât de multe formate TV de emisiuni tip Reality cu tematică din domeniul culinar, se pare că fiecare astfel de show reușește să aibă o perspectivă diferită, ceea ce îi asigură niveluri ridicate de audiență.

În cazul Kitchen Nightmares, serialul îl prezintă pe reputatul bucătar, călătorind prin țară și în afara țării, în vizită la restaurante care nu reușesc să fie profitabile. În încercarea de a le salva, de a le aduce pe linia de plutire, Gordon Ramsay gustă mâncarea și analizează întregul flux al bucătăriei. Evident, nu lipsesc criticile aspre la adresa șefului bucătar din fiecare astfel de restaurant.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cadrul emisiunii, Ramsay remodelează restaurantul, îmbunătățește meniul și creează premizele pentru a transforma o unitate eșuată într-un restaurant înfloritor, care să atragă public fidel. Cuvintele aprinse ale britanicului pot să fie și mai aspre atunci când se interacționează cu un bucătar / proprietar încăpățânat din domeniul HoReCa.

Adesea, Ramsay expune condițiile deloc sanitare ale bucătăriei și chiar închide restaurantul înainte de a-l redeschide în forma revitalizată, cu un concept mult îmbunătățit. De regulă, proprietarul locației în cauză acceptă în final sugestiile lui Ramsay, dacă nu este cooperant din start.

Noile episoade ale show-ului TV culinar Kitchen Nightmares cu Gordon Ramsay în rol principal vor fi difuzate pe postul de televiziune Fox în fiecare seară de luni. Publicul internațional poate urmări pe streaming video online fiecare emisiune, începând cu ziua imediat următoare, pe platforma Hulu, accesibilă însă pe bază de abonament plătit.

Personaj de succes în industria restaurantelor și în televiziune

Gordon James Ramsay se prezintă ca bucătar, om de afaceri, specialist în HoReCa, prezentator de televiziune și autor de cărți. Grupul său de restaurante, Gordon Ramsay Restaurants, a fost fondat în 1997 și a primit de-a lungul timpului numeroase stele Michelin, o recunoaștere a calității extraordinare în domeniul culinar. Conceptul său cel mai apreciat de restaurant, Restaurant Gordon Ramsay din Chelsea, Londra, are 3 stele Michelin începând cu anul 2001.

În vârstă de 56 de ani, Gordon Ramsay s-a născut în Johnstone, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cariera sa fascinantă în HoReCa se leagă desigur și de succesul din televiziune, ceea ce i-a adus și mai mulți clienți în restaurantele sale de top. Gordon Ramsay a fost numit OBE (Officer of the Order of the British Empire, adică furnizor al Casei Regale Britanice) de către Regina Elisabeta a II-a în lista de onoare de Anul Nou din 2006 pentru serviciile oferite industriei ospitalității.