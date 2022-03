(P) Vrei să-ți îmbunătățești autodisciplina? Parcurge aceste 5 volume!

Învățarea online necesită conectare online la anumite site-uri web pentru cursuri și teme. Iar Internetul în sine reprezintă o tentație pentru pierderea timpului. Există, de asemenea, o mulțime de emisiuni, jocuri, grupuri de rețele sociale, ferestre pop-up și multe alte lucruri care distrag atenția.

Pentru a depăși această problemă, trebuie să fii autodisciplinat când înveți online. Iată câteva cărți care te vor ajuta să-ți dezvolți această superputere!

Nu scuzelor! Puterea autodisciplinei, de Brian Tracy

De ce unii oameni duc vieți mai fericite și realizările lor sunt mai mari decât ale majorității? De ce au mai mult succes și care este cu adevărat „secretul succesului”? Autodisciplina este cheia unei vieți mărețe și a succesului durabil. Dezvoltându-și autodisciplina, Brian Tracy a consolidat afaceri de succes în training, consultanță, discursuri, scris, înregistrări și distribuție. Programele sale audio și video, cărțile, seminarele și programele sale de training s-au vândut în 54 de țări, fiind traduse în 36 de limbi. A oferit consultanță la mai bine de 1000 de companii și a instruit peste 5 milioane de oameni în seminare și dezbateri live. În fiecare din aceste cazuri, practica autodisciplinei a fost esențială pentru succesul său.

The Little Book of Big Change, de Amy Johnson

Micile schimbări pot face o mare, mare diferență! În The Little Book of Big Change, psihologul Amy Johnson îți arată cum să te reconectezi cu creierul pentru a trece peste obiceiurile proaste — odată pentru totdeauna. Indiferent care este obiceiul tău prost, ai puterea de a-l schimba. Bazându-se pe o combinație puternică de neuroștiință și spiritualitate, această carte te va ajuta să oprești obiceiurile proaste de la sursă. Dacă vrei să înțelegi știința din spatele obiceiului tău, să iei decizia de a-i pune capăt și să te angajezi într-o schimbare reală și de durată, această carte te va ajuta să preiei în sfârșit controlul asupra vieții tale.

Modele mentale, de Peter Hollins

Dacă simți că ești suprasolicitat, iar ziua de lucru trece fără să poți termina tot ce ți-ai propus, cartea lui Peter Hollins îți oferă 30 de modele mentale care să te ajute să faci ordine în gândire și să fii eficient în soluționarea problemelor. Ce este un model mental? Este un tipar ce are rolul de a-ți atrage atenția la elementele importante ale situațiilor cu care te confrunți. Deja avem, fiecare dintre noi, propriile modele mentale dobândite după ani de viață și de observare a modelelor repetitive din cotidian, însă în volumul de față autorul prezintă modele mentale cunoscute, dar și mai puțin cunoscute care te vor ajuta să iei decizii rapide, să vezi lucrurile mai clar și să rezolvi eficient problemele.

Mindful Self-Discipline, de Giovanni Dienstmann

Dacă vrei să trăiești o viață plină de sens, să-ți construiești obiceiuri bune și să-ți atingi obiectivele, există o abilitate care este mai importantă decât orice altceva: autodisciplina. Autodisciplina nu este despre a fi inflexibil, ci despre a-ți trăi cea mai bună viață. Este superputerea concentrării într-o lume a distragerilor - ce-ți permite să treci peste procrastinare, scuze, obiceiuri proaste, motivație scăzută, eșecuri și îndoială de sine. Cu ajutorul ei, poți rămâne pe drumul cel bun cu valorile și obiectivele tale chiar și în momentele în care nu te simți inspirat. Acest manual pentru a-ți dezvolta autodisciplina conține:

Peste 50 de exerciții explicate pas cu pas

Link-uri către studii științifice despre fiecare subiect

Multe, multe exemple - pentru a te ajuta să aplici eficient toate aceste cunoștințe

Self-Discipline: Develop Daily Habits to Program Your Mind, Build Mental Toughness, Self-Confidence and Willpower, de Ray Vaden

Această carte prezintă lumea minunată a autocontrolului și a autodisciplinei. Iar cele două pot însemna diferența între atingerea sau nerealizarea scopurilor. Ele pot oferi unei persoane mai multă încredere în sine. Pot oferi cuiva abilitatea de a munci mai mult într-o perioadă mai scurtă de timp și de a realiza mult mai mult ca înainte. Autodisciplina poate face procesul de renunțare la obiceiurile proaste în favoarea celor bune mult mai ușor de realizat. Autocontrolul și autodisciplina necesită muncă asiduă și angajament serios. Dacă o persoană nu este cu adevărat serioasă în ceea ce privește nevoia de a dezvolta autodisciplina, atunci pur și simplu nu o va obține. Nimeni nu poate oferi altcuiva autodisciplină. Ea trebuie deprinsă de fiecare om în parte. Cel mai bun mod este să începi astăzi să lucrezi la obiectivele personale. Începe acum prin a decide ce obiceiuri sunt rele și trebuie înlocuite. Fă o listă cu obiceiurile bune care trebuie cultivate. Decide când va începe acest nou stil de viață - ținând cont că mai devreme este mai bine. Notează toate obiectivele care trebuie atinse și postează această listă undeva la vedere.

