Zece activități de 1 Iunie 2024 pentru copii și părinți. Ce puteți face în familie de Ziua Copilului

Ziua Copilului se apropie cu pași repezi. De 1 iunie cei mici sunt în centrul atenției, iar părinții le pot pregăti acestora o mulțime de activități pentru a le oferi o zi memorabilă. Iată câteva idei!

Pe 1 iunie are loc Ziua Copilului și reprezintă o ocazie specială pentru ca părinții și cei mici să petreacă timp de calitate împreună. Iată ce puteți face alături de copilul dumneavoastră, dar și ce evenimente au loc de 1 iunie 2024 în București și în țară!

Ce evenimente au loc de 1 Iunie 2024 în Bucuresti și în țară

Ziua Copilului vine anul acesta cu o mulțime de activități și evenimente speciale care vor transforma orașul într-un loc de sărbătoare pentru copii. Iată câteva dintre ele!

„Orașul cu Chef de Joacă” la Berăria H

Berăria H organizează „Orașul cu Chef de Joacă”, unul dintre cele mai mari evenimente pentru copii, unde poți duce copiii să participe la ateliere creative, să își vadă personajele preferate din povești, să asiste la spectacole interactive, dar și să se joace, potrivit playtech.ro.

Spectacol Zurli la Sala Palatului

De 1 Iunie, cel mai mare spectacol dedicat copiilor va avea loc la Sala Palatului. Va fi un eveniment în care Tanti Prezentatoarea le va dezvălui copiilor cum s-au născut toate personajele Zurli!

„Eu sunt Maya” este spectacolul pe care Mirela Retegan l-a pregătit pentru Ziua Internațională a Copilului.

„Aleg Sala Palatului, pentru că e cea mai mare sală de spectacole din România. An de an, jumătate dintre locuri sunt cadoul nostru pentru asociațiile partenere. Iar Sala Palatului e cel mai bun loc pentru orice vreme. Dacă plouă, nu te plouă, dacă e caniculă, nu e prea cald. Am încercat, de-a lungul anilor, toate variantele: e cea mai bună alegere și pentru artiști, și pentru copii.”, a declarat Mirela Retegan, citată de sursa menționată mai sus.

Lumea Supereroilor

La Circul Metropolitan din București are loc CONIL Fest „cel mai mare eveniment dedicat copiilor din România, unde se întâlnesc copii tipici și atipici din întreaga țară. Evenimentul va avea loc la Circul Metropolitan București, pe 1 și 2 iunie”, notează playtech.ro.

Parada Micilor Bicicliști

Pe 1 iunie, la Sema Parc, are loc Parada Micilor bicicliști. „Parada Micilor Bicicliști are ca scop promovarea mersului pe bicicletă, în siguranță, în rândul copiilor, de la cea mai fragedă vârstă și își propune să-i învețe pe cei mai tineri bicicliști regulile care trebuie respectate în timpul deplasării pe două roți, atât individual, cât și în pluton, într-un mediu sigur, relaxat și plin de veselie – ferit de orice trafic rutier”, potrivit g4media.ro.

Kids Comics Fest 2024

Pe 1 și 2 iunie are loc Kids Comics Fest 2024 pe Strada Mendeleev 29, la Gameri Pub. Intrarea este liberă iar „Kids Comics Fest este un eveniment gândit special și dedicat celor mai mici pasionați de benzi desenate, atât cititori, cât mai ales desenatori! Weekendul 1-2 iunie de la 1Up Gamers Pub (zona Piata Amzei) va fi plin de ateliere de desen, ilustrație, manga și benzi desenate, concursuri cu premii și alte surprize”.

1uniFEST 2024

„Itsy, Bitsy, SupeZăpă, Spinner, Spark și DJ Dodi vă invită la cel mai grandios festival de joacă pentru copii și părinți – 1iuniFEST2024.

Evenimente de 1 iunie în alte orașe

Evenimente de Ziua Copilului 2024 în Timișoara: Timișoara sărbătorește Ziua Copilului cu un program bogat în activități artistice și educative, continuând cu un mare concert Disney în Parcul Rozelor.

În perioada 1-2 iunie, Amfiteatrul din Parcul Copiilor va găzdui diverse activități interactive, inclusiv ateliere de creație și workshopuri de board games. Copiii vor putea participa la activități sportive, ateliere de meșteșuguri și prezentări demonstrative organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș și alte instituții locale.

Pe 2 iunie, de la ora 20:00, Parcul Rozelor va răsuna de hituri Disney interpretate de artiști renumiți: Alina Sorescu, Vlad Miriță, Julie Mayaya, Dalma Kovacs, Florin Ristei și Adrian Nour. Concertul va fi acompaniat de orchestra simfonică „Lira”, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Acesta promite să fie un eveniment memorabil pentru toți participanții, aducând magia poveștilor Disney la viață, potrivit playtech.ro.

Evenimente de Ziua Copilului 2024 în Sibiu: Pe 1 și 2 iunie 2024, în Sibiu are loc Festivalul Copiilor pe malul lacului Binder. Festivalul Copiilor include o serie de ateliere de cultură și creativitate (teatru, pictură) pentru copiii de toate vârstele.

Idei de activități pentru copii preșcolari

Atelier de artă și meșteșuguri: Organizați un atelier de pictură, modelare cu plastilină, confecționare de brățări sau coliere.

Excursie în natură: Mergeți într-o drumeție sau plimbare în natură. Colectați frunze și flori sau organizați un mic safari fotografic pentru a surprinde flora și fauna.

Vizită la grădina zoologică sau la acvariu: Copiii adoră să vadă animale și să învețe despre ele. O vizită la grădina zoologică sau la acvariu poate fi o alegere ideală pentru părinți și cei mici.

Activități pentru copii școlari alături de părinți

Gătit împreună: Pregătiți împreună prăjituri, biscuiți sau alte dulciuri. Implicați copiii în decorarea acestora.

Vizită la muzeu: Alegeți un muzeu interactiv sau unul dedicat copiilor. Expozițiile care permit interacțiunea sau experimentarea sunt cele mai atractive pentru cei mici.

Parc de distracții: Dacă aveți acces la un parc de distracții sau la un loc de joacă special, acesta poate fi locul perfect pentru o zi plină de adrenalină, dar și de amintiri frumoase.

Cum poți sărbători 1 Iunie alături de un adolescent

Cinema acasă: Organizați o seară de film acasă, cu popcorn și filme de animație sau comedii pentru copii. Amenajați un spațiu confortabil cu perne și pături.

Zi de spa: Pregătiți o zi de relaxare acasă, cu băi cu spumă, măști faciale pentru copii (folosind ingrediente naturale) și masaj. Este o modalitate minunată de a petrece timp de calitate cu adolescenții.

Activități gratuite de 1 Iunie 2024

Picnic în parc: Pregătiți un coș cu gustări preferate, pături, jucării sau jocuri de societate. De asemenea, puteți juca diverse jocuri în aer liber, cum ar fi tenis sau chiar să înălțați zmeie.

Lectură: Organizați o sesiune de lectură cu povești sau cărți preferate.