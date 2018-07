Astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1, Soprana Bianca Ionescu, la „Totul pentru dragoste”: „Am realizat imediat după divorț că l-am iubit foarte mult pe soțul meu”

Bianca Ionescu este o artistă de renume și managerul Teatrului Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian". Ea mărturisește că a avut parte de succes încă din zorii carierei, a fost căsătorită de două ori și are un fiu. Despre poveștile ei de iubire, dar și despre marele regret pe care îl are, Bianca Ionescu vorbește astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1, în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentată de Mirela Vaida.

La 28 de ani, artista și-a cunoscut primul soț. După 3 luni, s-au căsătorit și la scurt timp a devenit mamă. Și-a dat seama că nu va putea să fie doar o femeie casnică, era totuși cântăreață de vocație. Așadar, imediat după Revoluție, pleacă cu un contract în America.

Ambele bunici ale copilului o ajută și stau acasă cu fiul ei, Paul, dar căsnicia se destrămat, astfel că, în 1993, ea divorțează.

După divorțul de Mihai Ballo, Bianca nu mai are dorința de a fi cu cineva și nici nu-și mai pune vreodată problema că se va recăsători. “Am realizat imediat după divorț că l-am iubit foarte mult pe soțul meu, dar nu am fost capabilă să las de la mine, să strâng din dinți și să spun «Hai, c-o să trecem și peste asta!».”

Deși nu credea, Bianca Ionescu se căsătorește a doua oară în anul 2000. Din nefericire, nici această căsnicie nu durează foarte mult și artista divorțează și de cel de-al doilea soț, cetățean francez.

“Am întâlnit dragostea vieții și pot să spun că am trecut pe lângă ea din cauza superficialității vârstei, pentru că la mine, trebuie să recunosc, maturitatea a venit destul de târziu în viața personală”, mărturisește Bianca Ionescu la ”Totul pentru dragoste”.

Despre poveștile sale de iubire, despre experiența de viață și regretele pe care le are, Bianca Ionescu vorbește astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1, în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentată de Mirela Vaida.

➡️ Urmăreşte online emisiunea Totul pentru dragoste cu Mirela Vaida pe platforma AntenaPlay. Intră să vezi toate editiile aici >>> https://goo.gl/K2nQpu