De Crăciun, Antena 1 a pregătit zile cu magie pentru toată familia

Crăciunul se petrece în familie, motiv pentru care gașca de la Neatza cu Răzvan și Dani va sărbători zilele speciale în platoul ce le-a devenit ca o a doua casă, încă de la prima oră a dimineții, alături de telespectatori. În Ajun de Crăciun, de la 08:00, gaşca de la Neatza îl va aştepta pe Moş Crăciun, într-o ediţie specială de sărbătoare. Haioşii matinali vor împărtăşi cu invitaţii lor, dar şi cu telespectatorii, cele mai frumoase amintiri de Crăciun, de la mersul la colindat şi până la sosirea mult aşteptatului Moş. Materiale speciale, live-uri, interviuri în exclusivitate realizate de echipa Neatza, toate se vor regăsi în ediţia de Ajun a matinalului.

În cea mai importantă seară din an pentru cei mici, pe 24 decembrie, de la ora 19.00, la Observator, Alessandra Stoicescu îl va avea ca invitat pe cel mai important bătrânel, așteptat în Ajun de copiii din întreaga lume. Și, la fel cum cel mai iubit moș are alături spiridușii care îl ajută să îndeplinească miliarde de dorințe, Alessandra o va avea alături pe fiica ei, micuța Sara. Unde și cum trăiește Moș Crăciun și cum va face tot posibilul să ajungă la copiii de pretutindeni la finalul unui an care a pus omenirea și omenia la încercare, telespectatorii Antena 1 vor afla din interviul în exclusivitate cu Alessandra Stoicescu într-o transmisie din Rovaniemi, locuința oficială a bătrânelului darnic.