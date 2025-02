Adriana Simionescu, dezvăluiri neașteptate despre divorț. Cum se înțelege cu Nicu în prezent și când urmează să întocmească actele oficiale!

Vestea că Adriana Simionescu divorțează la doar 6 luni de la nuntă a luat prin surprindere pe toată lumea!

Fiica lui Adrian Minune a decis să pună capăt mariajului, iar în urmă cu o zi a oferit un interviu în exclusivitate pentru Un show păcătos, unde a vorbit despre problemele din relația de cuplu care nu au mai putut fi rezolvate.

Iată ce detalii total neașteptate au ieșit la iveală!

Primele declarații ale Adrianei Simionescu după ce a confirmat divorțul: „Mama și tata nu s-au opus despărțirii”

Deși de-a lungul căsniciei sale cu Nicu au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora cei doi nu se mai înțelegeau și s-ar fi despărțit, confirmarea a venit abia acum chiar de la Adriana Simionescu.

Ea a decis să facă lumină pentru a evita apariția unor alte speculații, dezvăluind lucruri cu adevărat de neașteptat.

Relația lor începuse în urmă cu 5 ani jumătate, însă în fața altarului au ajuns în vara acestui an, nunta lor fiind catalogată drept evenimentul anului 2024. Cu toate acestea, lucrurile nu au stat exact așa cum și-au dorit, în cele din urmă amândoi alegând să meargă pe drumuri diferite.

„El a știut de la început că eu muncesc foarte mult, eu am știut de la început că el nu este un om din lumea mea mondenă și nu este artist. Noi am fost exact ca o echipă, undeva nu ne-am mai înțeles la un anumit punct. (...) Pur și simplu credem că e mai bine așa. Nu mai este vorba de iubire, este vorba de respect că este tatăl lui Noa. Decizia a fost luată de comun acord. Nu cred că există nicio prăpastie financiară. Banii nu au legătură cu iubirea, bani poate să facă orice om, doar să-ți dorești să muncești și faci bani. El avea un salon de frizerie care a funcționat, între timp el s-a ocupat cu altceva. Situația noastră nu a avut legătură cu banii. Deloc. Financiar noi am fost bine întotdeauna și cu ajutorul lui tata și fără tata” a povestit Adriana Simionescu în cadrul interviului pentru Un show păcătos.

Întrebată dacă există posibilitatea ca altă femeie să fi apărut în viața lui Nicu, aceasta a răspuns:

„Nu cred că e cazul. Nu. Comunicarea noastră este una fluentă. Și dacă ar fi așa, eu îmi doresc să fie fericit. Nu îmi doresc să rămână într-o buclă a timpului. Nu cred că e cazul nici la mine acum. Viața nu știi unde te duce, nu știm nici dacă apucăm să plecăm de aici. Las lucrurile să vină de la sine. Ne bazăm foarte mult pe respectul dintre noi, totul este în folosul lui Noa și suntem okay, o să depășim și momentul ăsta”.

Deși Adriana a negat în urmă cu câteva luni că s-au separat, aceasta a recunoscut acum că lucrurile erau puțin delicate:

„Nu eram siguri că vrem această separare, noi chiar eram bine, eram în continuare în casă amândoi, nu ne despărțisem. Existau și situații ... urâte e mult spus, certuri ca la toată lumea. Au pornit de la timp, noi nu aveam timp de noi, amândoi munceam foarte mult. (...) De asta nu am spus atunci că ne-am despărțit, pentru că nu era real. Am spus în schimb că există discuții între noi începând de la nuntă până în momentul respectiv. Decizia divorțului a venit în urmă cu o săptămână. Eu fac exact ce simt și el la fel. Noi am făcut ce am simțit. Am stat și am cântărit bine situația, am discutat amândoi și am ajuns la concluzia că e mai bine să ne separăm”.

Întrebată dacă urmează un divorț la notar sau la tribunal, Adriana a mărturisit:

„Deocamdată nu, avem de gând să mergem săptămâna viitoare. Nu o să mergem la tribunal pentru că lucrurile sunt foarte bine între noi ca și comunicare. Nu e cazul (nr. de partaj). Este munca amândurora în casă. Nu despre bunuri e vorba. (...) Noi stăm în mai multe locuri, în București, la Ștefănești. L-am întrebat pe tata care este casa lui și îmi spune că << mama ta este casa mea >> atunci mi-am dat seama că nu este vorba despre loc, e despre oameni și energie (...) Am ajuns la concluzia că nu ține de mine, ține de tatăl ei să se implice în viața ei și să-și păstreze poziția de tată. Eu nu mă voi băga să iau decizii pentru ea. Ea va avea imaginea de mamă și tată în viața ei și vom colabora pentru ea”.

Iată întreg interviul!

