Din culisele Revelionului 2020 prezentat de Dan Negru. Marius Țeicu n-a mai filmat pentru un revelion de 30 de ani! Galerie foto

„Dincolo de orice accidente inerente unui astfel de maraton al filmărilor într-un studio de televiziune, este fascinantă conexiunea artiștilor care iau parte la acest show. Pe durata a două zile își povestesc întâmplări de peste an sau chiar petrecute cu foarte mult timp în urmă, își aduc aminte de întâmplări comune, se emoționează împreună, sunt în culmea fericirii la momentul “miezului noptii” când număram împreună secundele până la trecerea în Noul An, dansează și râd în hohote, se îmbrățișează și își urează unul altuia sănătate, e o energie unică ce sterge instantaneu orice grijă și orice urmă de oboseală. Pentru întreaga mea echipă a fost o experiență frumoasă și ne-am bucurat cu toții să vedem un Dan Negru vesel, pozitiv, plin de energie și mândru în cel de-al 20-lea an consecutiv de găzduit cel mai mare show al Antenei 1 în noaptea dintre ani”, mai spune Augusta Lazarov Petrescu.