Observatorul, mai aproape de români: 5 echipe noi de reporteri, în oraşe importante ale țarii

Observatorul este mai aproape de telespectatori, de evenimentele de pe agenda zilnică, cu echipe dedicate de reporteri, în nenumărate colțuri ale țării. În cinci orașe din România, însă, există trupe dedicate de jurnaliști care transmit Informații relevante din teritoriu.

Iași, Constanța, Timișoara, Cluj, și Brașov sunt centrele din care echipele de corespondenți valorizează informația locală și oferă știri care contează din comunitățile respective.

Echipa de jurnaliști din țară, aflată mereu în inima evenimentelor, se alătură colegilor din capital, zilnic, contribuind la un jurnal de știri cu valoare adăugată pentru public. În spatele jurnaliștilor speciali din aceste cinci orașe se află povești captivante, unite de aceeași mare pasiune: televiziunea.

Teodora Bolonyi este reporterul Observator care transmite din Brașov. S-a visat jurnalist încă din vremea liceului, însă adevărata carieră și-a început-o în perioada studienției și mărturisește că o parte dintre secretele acestei meserii le-a deprins pas cu pas: ”Ca reporter și corespondent, am făcut sute de știri și reportaje și am acoperit domeniile social, eveniment, judiciar, politic și, de asemenea, am realizat transmisiuni în direct în care am abordat subiecte de ultimă oră.”. Dorința sa este de a-și pune amprenta pe materiale și campanii care să aducă o schimbare în bine în societate, prin demersuri jurnalistice semnificative: ”Fiecare zi pe teren este pentru mine o lecție pe care o dau mai departe.”, mărturisește Teodora.

Din Iași, Clara Mihociu redă cele mai importante evenimente din nord estul României. La doar 23 de ani, reporterul Observator se poate mândri deja cu o experiență de 3 ani în domeniu, formată atât din radio, cât și din televiziune. Primul său job de reporter l-a obținut chiar în momentul în care absolvea Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza": ”Am făcut tranziția de la știrile locale la cele de interes național, în care am învățat să văd propriile subiecte, să le construiesc și să le și realizez ulterior.”. Pentru Clara, televiziunea este cea mai mare pasiune, realizând că meseria oricărui jurnalist vine cu o responsabilitate imensă: ”Nu știi niciodată când îți începe ziua sau când se termină dar stii că de tine depinde să transmiți o informație corectă și completă mai departe întregii țări. Și tocmai asta îmi dă mie energie.”

Pentru Alex Prunean, reporter Observator din Cluj, jurnalismul pare singura modalitate prin care se poate tempera natura unui om extrem de curios. Încă din ultimul an de liceu, Alex a fost redactor la primul ziar online din oraș, ca mai apoi să balanseze cu succes două meserii conexe. A fost operator de imagine, dar și reporter, realizând emisiuni la televiziuni locale, iar înfamilia Antenei este de mai bine de șapte ani.

Cel mai important moment al evoluției sale profesionale a luat contur în anul 2016, când a plecat ca jurnalist în zona de război: ”Am ajuns să îmi petrec trei săptămâni pe frontul din Afganistan, alãturi de Dragonii Transilvani, de unde am transmis materiale pentru Observator. Mi s-a părut cea mai frumoasă și palpitantă experiență pe care am avut-o în anii mei de jurnalism.”. La doar un an distanță, a acceptat o altă provocare imensă în carieră, realizând materiale impresionante de la fața locului, legate de criza refugiaților din Belgrad.

De la malul Mării Negre, Andreea Filip, reporterul Observator, subliniază importanța unei meserii care, după cum mărturisește, o completează: ”Face parte din mine și o trăiesc, în fiecare zi, cu aceeași pasiune. Poți ajuta oameni, poți face dreptate, scoate la lumină nereguli, poți schimba destine. Nu degeaba este a patra putere în stat!”, mărturisește aceasta. Reporterul special din Constanța are experiență redacțională, în zona radio, dar și o vastă experiență în televiziune, de peste 8 ani la un post local: ”Nici presa scrisă și nici radioul nu au reușit să înfrangă dragostea pentru televiziune.”

Iulia Dumitrașcu s-a visat de când se știe om de televiziune și mărturisește că această meserie cere foarte multă dăruire. Reporter de teritoriu în Timișoara cu o experiență în radio, televiziune locală, dar și națională, s-a alăturat familiei Antena în 2013: “A fost momentul în care am creionat și definitivat, din propriile idei, o campanie socială ce a adus o nouă lege în România: <<Alege să nu suferi>>.” Acest demers a facut ca femeile din România ce se confruntă cu cancerul la sân sa beneficieze absolut gratuit de proteze mamare pentru reconstrucții. Această inițiativă de succes a fost, însă, doar un prim pas pentru Iulia: ”Îmi doresc prin aceasta meserie să pot schimba sau macar să îndrept lucrurile mai puțin bune din Romania noastră, țara de viitor a copilului meu!”

