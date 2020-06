Top 3 seriale vizionate in luna mai pe AntenaPlay

Vis de iubire locul 2: https://antenaplay.ro/vis-de-iubire

Serialul turcesc ”Vis de iubire” prezintă povestea de dragoste dintre Can (Can Yaman) şi Sanem (Demet Özdemir), o poveste presărată cu momente comice, romantism, din care nu lipsesc și intrigile. Sanem și Can sunt două caractere diferite, cu experiențe de viață total opuse. Ei se întâlnesc în Istanbul. Sanem a părăsit liniștitul oraș natal, aflat la malul mării, pentru că își dorea o altă viață. Voia să trăiască pe pielea ei viața în marele oraș, Istanbul. Așa ajunge să lucreze într-o corporație. Can este tipul aventuros, care călătorește în lumea-ntreagă, căruia îi place viața și este conștient de propria valoare. Fotograf apreciat, Can este un spirit liber și nu îi place să fie legat de un birou. Ce se va întâmpla când cei doi, Sanem și Can, se vor întâlni? Urmareste aici!

Femeie in infruntarea destinului locul 3: https://antenaplay.ro/femeie-in-infruntarea-destinului

Femeie în înfruntarea destinului spune povestea emoționantă a unei femei ce luptă pentru supraviețuire. Abandonată de mamă la vârsta de opt ani, Bahar rămâne în grija tatălui și a bunicii sale, confruntându-se de-a lungul timpului cu sărăcia și traiul greu. Viața i se schimbă în momentul în care îl întâlnește pe Sarp Çesmeli(Caner Cindoruk), alături de care cunoaște adevărata fericire. Profund îndrăgostită, Bahar se căsătorește cu Sarp, iar cei doi ajung ulterior părinți. Totul se năruie pentru Bahar în momentul în care bărbatul iubit moare. Vezi aici!