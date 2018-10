Daniela Crudu a supraviețuit duelului din ”Ultimul Trib” și a ajuns la vilă, dar s-a accidentat grav: ”N-am putut să mă mai bucur de nimic”

Daniela Crudu a trăit de la agonie la extaz ultima ediție ”Ultimul Trib”, aseară, la Antena 1! După ce a reușit să câștige duelul împotriva lui Mirel Magop, Lemurii au câștigat și vila la care au visat atât de mult, însă cu un preț foarte mare!

Dimineața a început cât se poate de diferit pentru Cameleoni și Lemuri, ambele echipe având un concurent în pericol de eliminare. Pe insula pustie, Daniela Crudu a început să se îndoiască de decizia sa de a se propune la duel. ”M-am trezit foarte nervoasă, aveam o stare proastă. Noaptea m-am trezit neliniștită, aveam o mulțime de gânduri, nu știam dacă am luat decizia corectă. Mă gândeam că dacă trec peste Duelul acesta, nu mă mai doboară nimic”, a spus aceasta, în timp ce în sat, Mirel s-a trezit primul și a făcut cafeaua pentru toată lumea. ”A spus că vrea să facem lucrurile ca de obicei și să plece la Duel doar ca să aibă de unde să se întoarcă”, a spus Silviu Geandră.

Convinși că Daniela se va duela cu Silviu Geandră, Lemurii au fost surprinși să afle că Mirel a fost cel nominalizat și au căpătat o speranță în plus că aceasta ar avea o șansă să se întoarcă, dacă ar reuși să se concentreze. De partea cealaltă, Mirel a avut o reacție de ușurare. ”Daniela? E prea ușor, pentru mine e cea mai slabă”, a spus acesta.

Departe de a fi doar o probă de forță, jocul de Duel a fost mai degrabă unul de logică și puțin noroc, astfel că niciun concurent nu a fost dezavantajat din punct de vedere fizic. Mai exact, Mirel și Daniela au avut de parcurs un traseu cu obstacole pentru a număra mai multe capre, păsări, caracatițe, ouă sau pești, iar din numerele aflate să afle formeze un cifru. Cum vietățile erau însă și suficient de multe, concurenții au încercat mai degrabă să aproximeze cifra și să testeze diferite combinații de cifru. Încurajată de Ionuț Iftimoaie și Sorin Brotnei, care nu au lăsat-o să renunțe nicio clipă și au încercat să o ghideze pe traseu, Daniela a reușit să nimerească cifrele. ”Dificultatea nu era în faptul că nu țineau minte ce numără, ci că nu puteau să numere tot ce era acolo, trebuiau doar încercate variante”, a explicat Sorin Brotnei, cel care și-a dat seama care este secretul jocului.”Nici ei nu-i vedea să creadă și, sincer, nici nouă!”, a mărturisit Iftimoaie. ”Din tot sufletul lor au încercat să mă ajute, am simțit-o!”, a spus emoționată și Daniela Crudu.

De partea cealaltă, dezamăgit, Mirel Magop a recunoscut că a greșit când nu a acceptat sugestiile colegilor săi, Silviu Mircescu și Oana Dedeu, așa cum au făcut Lemurii. ”75% din probe s-au bazat pe șansă, de aceea au plecat mulți buni, toți de la noi... Faptul că am venit în Madagascar și i-am cunoscut pe colegii mei a fost cel mai bun lucru pentru mine”, a mai spus Mirel. Rămași cu doar patru membri, Cameleonii au aflat că sunt în pericol ca echipa să se dizolve și să fie împărțiți între Crocodili și Lemuri.

Victoria Danielei Crudu, dar și lipsurile de pe insulă pare că le-au dat putere Lemurilor, care s-au mobilizat pentru proba de Teritoriu, hotărâți să facă orice pentru a locui într-un loc mai bun. La fel de hotărâți, Cameleonii i-au abordat și ei a doua zi pe Lemuri pentru a face o alianță, în speranța că împreună vor reuși să îi destabilizeze pe Crocodili. Discuțiile au fost puse în practică la jocul ”Patul de cuie”, la care un membru al echipei a trebuit să se întindă pe un pat de lemn, iar pe abdomen i s-a fixat o cutie grea de 20 de kilograme, care avea bătute pe fund 1.100 de cuie. În timp ce Alex Filip, Silviu Mircescu și Ionuț Iftimoaie s-au întins, coechipierii lor au avut de parcurs un traseu cu obstacole pentru a arunca în cutii saci plini cu nisip. În timp ce Crocodilii s-au gândit să care toți sacii în cutia care le poartă culoarea, pentru a fi siguri că pot câștiga, Lemurii și Cameleonii și-au dat seama că singurul mod în care îi pot elimina pe Sportivi este dacă se alieze și pun toți sacii în cutia lui Alex Filip, pentru ca acesta să cedeze cât mai repede! Astfel, o bună parte din joc, toate cele trei echipe au pus sacii pe abdomenul său!

Îngrijorați că acesta va ceda, iar grămada de saci părea că nu mai scade, Crocodilii au început și ei să pună sacii pe celălalt concurent puternic, Ionuț Iftimoaie, apoi pe Silviu Mircescu, sperând că acesta va ceda în scurt timp sub greutatea deja acumulată. Iar când Mircescu a anunțat că deja nu își mai simte corpul de la brâu în jos la scurt timp, Alex Filip fost nevoit să renunțe pentru că nu își mai simțea picioarele dun greutatea celor 46 de saci, adică 66 de kilograme care apăsau cele 1.100 de cuie pe abdomenul său. La scurt timp, Mircescu a renunțat și el pentru că abia își mai mișca picioarele și respira cu dificultate. Seria accidentărilor nu s-a încheiat însă aici: chiar înainte să afle că Lemurii au câștigat vila la care au visat atât, Daniela Crudu a apucat să intre pe traseu și a căzut de pe bârna de lemn pe o mână și a fost scoasă din joc pe targă. ”Urla din gură de șarpe și plângea, nu știam ce să mai facem”, a povestit Sorana. ”Ea nu mai avea nevoie să intre pe traseu, eu și Dima deja ne descurcam și mai aveam puțin, dar era înverșunată și știu cât de mult își dorea să ajungă la vilă”, a spus și Sorin Brotnei.

”A fost o jumătate de victorie, dar am trimis sportivii pe insulă, contează mult să îi destabilizăm”, a spus Silviu Geandră, iar efectele nu au întârziat să apară. Supărați pe alianța făcută de celelalte echipe, dar și pentru că vor ajunge pe insulă, Crocodilii au reacționat nervos. ”M-am supărat foarte tare pentru că cele două echipe s-au aliat împotriva noastră, doar așa au putut să ne bată. Am fost foarte traumatizată când am mers la Alex și mi-a spus că de cinci minute nu își mai simte picioarele”, a spus Roxana Chiperi.

Apărându-și echipa și strategia, Ionuț Iftimoaie a ripostat și el. ”Dacă am vreun merit eu, este doar acela că mi-am dat seama că nu e o competiție de rezistență, ci una de strategie. La fel de bine, la jocul cu pernele pe apă, Crocodilii și Cameleonii s-au aliat împotriva noastră”, a spus acesta.

Astfel, după o oprire în sat și una pe insula pustie, Lemurii au ajuns la vilă, unde îi aștepta o masă plină de mâncare, un frigider plin cu toată mâncarea la care au visat și, mai ales, dormitoare, duș și o piscină. Cameleonii s-au întors mulțumiți în sat, unde sătenii i-au întâmpinat din nou cu brațele deschise. De partea cealaltă, Crocodilii au ajuns pe insula pustie, încercând să se încurajeze singuri. ”Am făcut focul cu ajutorul celorlalți, am găsit puțin jar și l-am reaprins. Ne-am urcat apoi în copaci după nuci de cocos”, a povestit Mircea Zamfir.

Către seară, Daniela Crudu s-a întors de la spital după ce medicii i-au spus că are șanse să își revină în câteva zile. Surpriza a fost însă când a descoperit că Lemurii nu i-au păstrat nimic de mâncare. ”Orez și paste îmi păstrau, acum nu am găsit nimic! Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, n-am putut să mă mai bucur de nimic”, a spus Daniela. Situația a fost salvată însă de Octavian Strunilă care i-a adus un cadou neașteptat: un pui și cartofi prăjiți!

Cum se vor descurca cele trei echipe în noile teritorii și cine va reuși să își păstreze componența actuala, telespectatorii pot afla săptămâna viitoare, joi și vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.