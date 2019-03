Ioana Șulea, eliminată din „Ultimul Trib” înaintea semifinalei

În vârstă de 22 de ani, Ioana Șulea, cea mai tânără și ultima femeie rămasă în Ultimul Trib, a fost eliminată seara trecută, într-o nouă ediție a emisiunii, la Antena 1.

Ioana Șulea, Sorin Brotnei, Mircea Zamfir, Daniel Chiriță și Silviu Geandră, ultimii cinci concurenți rămași în Ultimul Trib, au aflat săptămâna trecută că aproape de finalul competiței, trebuie să îi răsplătească și ei pe localnicii din satul malgaș care au avut grijă de ei până acum, iar prima sarcină primită a fost să construiască un duș tradițional românesc.

În competiția care se apropie cu pași repezi de final, singurul care a putut sta relaxat săptămâna aceasta a fost Silviu Geandră, care a câștigat imunitatea la proba trecută. Ioana Șulea, Sorin Brotnei, Mircea Zamfir și Daniel Chiriță luptă într-o o nouă probă de Salvare. În plus, aceștia au aflat că de această dată nu va mai exista o nominalizare, ci vor intra direct la duel cei care vor ieși pe ultimele două locuri. Proba „Legat la mâini și la picioare” a presupus ca cei patru să parcurgă un traseu cu obstacole și gropi, iar la final să desfacă mai multe noduri. ”Cea mai penibilă probă! A fost foarte greu să stau acolo, când am început să și sap, a început să mă incomodeze și mai tare o rană pe care deja o aveam la picior”, a rezumat Daniel Chiriță proba, cel care a și avut mari bătăi de cap pe traseu, iar în cele din urmă a abandonat proba. Atitudinea sa i-a atras însă și o penalizare, astfel că acesta a fost trimis direct la duel.

Mircea Zamfir a fost însă cel care a părut să se descurce ca peștele în apă chiar și când este complet legat și imobilizat și a câștigat proba de salvare, astfel că Sorin, Ioana și Chiru au fost cei care au intrat în proba următoare, pentru a desemna noii dueliști. ”Lupta e mare, oboseala e mare, dar să simt că am ajuns în ultimii patru concurenți în Ultimul Trib, e o realizare foarte mare!”, a mărturisit acesta emoționat.

Dificultatea l-a dărâmat însă și pe Sorin Brotnei, care a mărturisit că se simte tot mai resemnat. ”Pentru mine nu mai contează premiul din momentul acesta! Gata! Mi-a ajuns! Extenuarea e atât de mare încât pentru mine nu mai contează premiul, care este foarte mare, sunt foarte mulți bani. Sunt oarecum resemnat, asta nu înseamnă că nu o să dau tot la probe, dar probabil că până aici mi-a fost, probabil că nu merit banii aceștia. Poate aceasta este tăria la care am ajuns...”, a spus acesta la finalul probei. Cu toate acestea, Sorin a încercat să se mobilizeze, chiar dacă știa că a doua zi urma să intre în joc împotriva Ioanei, pentru a se decide care dintre ei doi se va duela apoi cu Daniel Chiriță.

O nouă probă complicată le-a dat ocazia Ioanei și lui Sorin să dovedească determinarea și forța de care încă mai dispun. Acesta din urmă a reușit însă să câștige, în timp ce Ioana și Chiru au intrat la duel. ”Bravo, Ioana, ai mers foarte bine! Tot traseul mi-a fost frică, am simțit cum îmi suflă în ceafă!”, a spus Sorin, care însă abia după câteva ore a avut o revelație. ”Mi-am dat seama că eu, Mircea și Silviu suntem în ultimii patru, adică în semifinală! Altfel sună când spui <<semifinală>>!”, a spus acesta bucuros.

La vestea că se va lupta cu ultima fată rămasă în Ultimul Trib, Daniel Chiriță a fost și el puțin dezamăgit. ”Sincer, eu nu aș fi vrut să intru cu Ioana la duel, mereu am simpatizat-o, mă gândesc la ea ca la copilul meu. E matură, e deșteaptă!”, a spus fostul fotbalist. Cursa s-a dovedit din nou a fi una echilibrată, fără să avantajeze în mod deosebit pe unul dintre cei doi, astfel că cei doi rămas apropiați unul de celălalt pe durata traseului. Finalul a fost însă al lui Daniel Chiriță, care a intrat astfel în semifinala Ultimul Trib. ”Mai sunt atât de puține zile până la finală, am fost atât de aproape, dar uite că s-a terminat... Sunt supărată pe proba de azi, dar sunt fericită cu experiența de aici, mă bucur mult că am venit aici”, a spus Ioana dezamăgită, fără să ascundă faptul că și-ar fi dorit să fie între finaliștii din Madagascar.

Sorin Brotnei, Mircea Zamfir, Daniel Chiriță și Silviu Geandră vor continua însă lupta în semifinala Ultimul Trib. Cum se vor descurca aceștia în cursa pentru marele premiu, telespectatorii pot afla vinerea viitoare, la Antena 1, într-o nouă ediție Ultimul Trib.