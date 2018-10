Anunțul devastator făcut de Octavian Strunilă, la ”Ultimul Trib”: ”Daniela, nu vei mai face parte din echipă!”

Daniela Crudu a trecut prin momente dificile în episodul trecut de la ”Ultimul Trib”, iar acum va fi nevoită să părăsească concursul pentru o perioadă scurtă de timp, conform anunțului făcut de Octavian Strunilă.

Întrebată cum a reușit să se rănească la mână, Daniela Crudu a explicat totul.

”Am alergat și m-am grăbit, am vrut să mă prind de bară, dar am căzut. M-am speriat când am văzut cum arăta mâna. Sunt optimistă și sper să fiu bine în câteva zile.”, a mărturisit ea, după care Strunilă, prezentatorul emisiunii a făcut anunțul:

”Daniela, vei fi preluată de medici, motiv pentru care nu vei mai face parte din echipă, pentru o perioadă scurtă de timp.”, a spus el.



