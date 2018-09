ULTIMUL TRIB! Neli, cu moralul la pământ după nominalizare! Roxana îi sare în ajutor: ”Are nevoie de susținere, chiar și de minciuni frumoase!”

Neli traversează o perioadă dificilă după ce a fost nominalizată pentru duel, iar Roxana Chiperi, colega ei din echipa sportivilor, i-a sărit în ajutor.

Faptul că a fost nominalizată în cadrul celui de-al treilea episod a dezamăgit-o pe Neli. De aceea, Roxana susține că ceilalți ar trebui să-i fie aproape și să o încurajeze.

”Orice argument aduc nu este gândit, nu este acceptat.”, spune Neli, vizibil afectată de faptul că ai ei colegi sunt dezamăgiți de pierderea suferită.



”Neli are nevoie de susținere, de încurajări, chiar și de minciuni. Are nevoie să audă că o să-i facă praf. Trece prin momente dificile. Este zero umanitate. Cât de urât? Are nevoie să-i crească moralul.”, spune Roxana.