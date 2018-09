Ultimul Trib. Și câștigătorii plâng nu-i așa? Roxana Chiperi, cu lacrimi în ochi: „Am o relație mai... diferită și asta mă macină!”

Până la vârsta de 31 de ani, Roxana Chiperi, a cochetat cu cascadoria și cu dansul, dar a făcut performanță în fitness. În ultimii zece ani, Roxana a participat la competiții naționale, dar și internationale.

Acum face parte din echipa Crocodililor Roșii, cea formată din sportivi de performanță, echipă care a reușit să câștige probele de debut și să trăiască în luxul oferit de vila care îi recompensează pe cei mai buni.

Numai că nu totul este roz în casa visată de totți concurenții de la „Ultimul Trib”. Roxana recunoaște că are momente în care se gândește la viața ei, la cât de greu i-a fost să răzbată în viață, în condițiile în care a crescut fără părinți: „Să fiu aici, e o mare realizare. Am ajuns în Madagascar. Am fost un copil care a suferit. Sufăr și acum, dar din alte motive. Îmi doresc să-mi întemeiez o familie cu iubitul meu, doar că el nu vede astfel lucrurile. Mă macină asta, mai ales că acum sunt departe de el”, a spus frumoasa din tribul Crocodililor.