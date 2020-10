Actrița Virginia Rogin, invitație la teatru. „Gaițele”,ultima reprezentație în aer liber

Vineri, 16 Octombrie 2020, 12:53 Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2020, 12:57

Am stat de vorbă cu una dintre cele mai iubite prezenţe de pe scena teatrului românesc dar şi de pe micile ecrane: Virginia Rogin. Actriţa care în fiecare seară de miercuri stârneşete hohote de râs în rolul Mamei Gela din serialul "Sacrificiul" ne face astăzi o invitaţie la teatru. Duminică va fi ultima reprezentaţie în aer liber din acest an a unei piese magistrale. "Gaiţele", căci despre aceasta este vorba, are o distribuţie de excepţie: Maia Morgenstern, Carmen Tănase,Virginia Rogin şi Adriana Trandafir. Un regal cu personaje pline de culoare şi situaţiile duse până în vecinătatea absurdului de umorul uneori amar.