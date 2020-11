Ce șanse ai sa te îmbogațești în funcție de data nașterii

Luni, 02 Noiembrie 2020, 13:01 Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2020, 13:12

Banii vorbesc, dar nu neapărat în cuvinte, ci mai degrabă în cifre. Numerologii spun că data in care ne am nascut, ne poate influenţa avuţia şi ne arăta dacă vom avea mulţi bani. Mai exact, ziua de nastere este responsabilă de aceste previziuni, iar ea ne spune dacă avem şanse să ajungem să fim foarte bogaţi, sau să ne mulţumim cu puţin. Fiecare cifră în parte are anumite particularităţi, pe care trebuie să le aflăm. Cum facem asta ne spun Oana şi Adina Timofte, specialiste în numerologie.