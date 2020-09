Doina Cepalis, inimă de aur și voiță de fier

Marti, 22 Septembrie 2020, 16:30 Actualizat Marti, 22 Septembrie 2020, 17:07

Are o inimă de aur şi o voinţă de fier. E una dintre cele mai bogate antreprenoare ale României, dar spune că-şi măsoară averea în fapte, nu în bani. Doina Cepalis conduce cea mai mare companie producătoare de scaune auto din Europa. De la zero, a ridicat în Paşcani o afacere de zeci de milioane de euro şi aproape o mie de angajaţi. Unul din zece salariaţi din oraş lucrează pentru ea. Nu doar lor le-a oferit o şansă. A luat sub aripă zeci de copii care o aşteptau în fiecare dimineaţă în faţa fabricii şi le-a oferit hrană, haine şi educaţie. În campania Alege ţara de fapte, Doina Cepalis e exemplul că poţi face diferenţa în comunitate, când investeşti în oameni şi nu renunţi nici când pierzi totul. Aşa cum ei i s-a întâmplat.