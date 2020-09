Jeni Ion, artistul de un milion de cuvinte care a urcat pe scena XFactor

Noul sezon al show-ului de talente XFactor a debutat cu un spectacol de neuitat, cu o interpretare unică şi de-a dreptul neaşteptată am putea spune. Jeni Ion, o tânără fără auz, a urcat pe scenă şi a interpretat prin limbajul semnelor melodia. "Cuvinte" de la Crush şi Alexandra Ungureanu. Deşi nu are glas, vocea ei interioară nu poate fi oprită, după cum spune chiar ea. Interpretarea a lăsat juriul cu ochii în lacrimi. Colega noastră Raluca Bădică i-a luat un interviu în exclusivitate celei căreia noi am decis să-i spunem Artistul de un milion de cuvinte.