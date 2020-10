Metroul din Drumul Taberei nu pare să aibă succes la călători

Vineri, 16 Octombrie 2020, 19:24 Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2020, 19:27

A trecut o lună de la darea în folosinţă a magistralei 5 de metrou, care trebuia să rezolve problema traficului din Drumul Taberei. Am vrut să vedem dacă s-a întâmplat asta. Am făcut un experiment şi am numărat câţi intră în una dintre staţii. Rezultatul a fost surprinzător. pe bucata asta de text să intre time-lapse din faţa staţiei.