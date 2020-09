Performantă produsă în uzinele Ford din Banie

Joi, 24 Septembrie 2020, 19:30 Actualizat Joi, 24 Septembrie 2020, 20:32

Mii de oameni şi roboţi, zeci de mii de piese asamblate şi o maşină produsă la fiecare 75 de secunde. Aşa arată, pe scurt, o zi in fabrica auto din Oltenia. O echipă Observator vă arată cum prinde formă un autoturism, de la zero, până când iese pe porţile uzinei. Şi vă dezvăluie surpriza ascunsă până acum: cel mai puternic model fabricat în țara noastră, cu 200 de cai putere sub capotă.