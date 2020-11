România pică examenul testărilor COVID

Luni, 02 Noiembrie 2020, 19:09 Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2020, 19:22

Dreptul la sanatate este un drept pe care ni-l garanteaza Constitutia. Doar ca in realitate, in criza Covid, acest drept incepe cu testarea iar a te testa nu e pentru oricine. Statul mai mult nu o face, in privat e salvarea dar numai daca ai bani. Si pentru cei mai multi preturile sunt prohibitive. Problema e din nou la stat care refuza testarea in masa ca sa fuga de realitate: mai bine să nu testăm decât să ştim cu adevărat amploarea infectărilor. În ultimele 24 de ore au fost testaţi 4.041 de pozitivi din numai 10.000 teste! Adică avem o rată de infectare de 38%!