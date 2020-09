Suntem pe valul doi al pandemiei. Record de infectări noi

Miercuri, 30 Septembrie 2020, 19:09 Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2020, 19:17

Am intrat în al doilea val al epidemiei, anunţă specialiştii, în ziua în care am marcat un nou record absolut: 2.158 de cazuri noi! Ambulanţele stau la coadă să lase pacienţii, iar în multe spitale nu mai sunt locuri. Medicii spun că se simt sub asediu şi că în curând nu vor mai putea trata toţi bolnavii chiar dacă starea lor e gravă. Acum, printre pacienţii din terapie intensivă sunt şi doi copii: unul de nouă luni şi altul de 6 ani.