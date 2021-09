X Factor 2021, 13 septembrie. Gabriel Florian Găliceanu ”Panama” a interpretat o piesă scrisă de el. De ce l-a oprit Ștefan Bănică

X Factor 2021, 13 septembrie. Corul Madrigal a interpretat capodopera "Thank you for the music", care aparține celebrei trupe Abba

În a treia ediție X Factor 10, Corul Național de Cameră ”Madrigal - Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu a avut un moment special și a adus linște pe scena X Factor. Jurații au privit momentul hponotizați de muzica cântată de fiecare membru.

Luni, 13.09.2021, 20:37