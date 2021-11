X Factor 2021, 26 noiembrie. The Jazzy Jo Experience au interpretat o piesă de la Jamiroquai, „Virtual Insanity”. Reacția Deliei

Trupa The Jazzy Jo Experience au reușit să o convingă pe Delia să le ofere un scaun în grupurile ei. Aceștia au interpretat o piesă într-un mod fabulos și au fost felicitați de jurați.

Trupa The Jazzy Jo Experience, show complet pe scena X Factor, în Bootcamp la Delia

Trupa The Jazzy Jo Experience au reușit să creeze un moment sublim la X Factor. The Jazzy Jo Experience, trupa cunoscută în lumea artistică pentru interpretarea muzicii jazz, a urcat în această seară pe scena de la X Factor, în Bootcamp și au ocupat un scaun.

Ioana Sihota, cunoscută ca Jazzy Jo, împreună cu Adrian Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis formează trupa The Jazzy Jo Experience de patru ani.

„Noi suntem The Jazzy Jo Experience, ne-am înmulțit acum. Am venit să resimțim scena sub picioare, am zis hai să încercăm să vedem. E un mare avantaj să ai colegii împreună. Noi cântăm de 4 ani împreună. Energia e mult mai bogată. Ne-am întors să vă cântăm, să vă cântăm o piesă care anul acesta face 20 de ani, aproape cât voi. Avem niște emoții măricele”, au spus membrii trupei.

Jurizare Trupa The Jazzy Jo Experience la X Factor 2021, ediția din 26 noiembrie

„Deci cât de adevărat e cântecul ăsta. Uite cât de actual este. Noi avem o relație mai mult decât specială, că jucăm împreună în Mamma Mia. Ești o voce specială, știi cum să fii cireașa de pe tort. Ai făcut o figură specială”, spune Loredana.

„Ai alegerile cele mai bune acum la final, Delia. Ați fost pe gustul meu”, spune Florin Ristei.

„Vă iubesc, sunteți profesioniști și lipsea asta și aveți un scaun. Îmi pare rău pentru cei ce vor pleca, real îmi pare rău. Galațiul pleacă acasă, Sandy și Casper”, spune Delia.

Cine este trupa The Jazzy Jo Experience de la X Factor 2021

The Jazzy Jo Experience este o trupa renumită în lumea artistică pentru interpretarea muzicii jazz, din care fac parte Ioana Sihota, Adrian Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis.

“Noi suntem trupa la care trebuie să fiți atenți anul acesta! Venim cu o experiență nouă, cântăm deja împreună de patru ani de zile, suntem închegați, ne cunoaștem, ne simțim unul pe celălalt. În schimb, miza pentru noi este mult mai mare, pentru că suntem muzicieni și asta facem!

Cred că putem să câștigăm X Factorul pentru că în primul și în primul rând venim cu ceva altfel, o experiență care unește patru experiențe”, spun componenții trupei The Jazzy Jo Experience.

Ioana spune că îi cunoaște pe toți jurații și că este colegă cu ei de ani de zile. Trupa The Jazzy Jo Experience consideră că presiunea concursului îi va ajuta să crească, iar jurizarea mai dură față de cea pentru o trupă de amatori este doar un pas spre atingerea scopului lor.

“Vine o vreme în viața unui artist în care trebuie să ai parte din nou de provocări! Nu am mai fost la un concurs de foarte mult timp, îmi era dor de aceste emoții”, a declarat solista trupei.

