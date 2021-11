X Factor 2021, 26 noiembrie. Trupa Raze de lună a impresionat juriul cu piesa lor, iar Delia a ținut să le spună câteva lucruri

Rază de lună a adus un aer nou pe scena X Factor 2021, în ediția din 26 noiembrie, în Bootcamp. Deliei i-a plăcut foarte mult prestația acestora și a ținut să le spună acest lucru.

Trupa Rază de lună, show-ul care a făcut-o pe Delia să se ridice și să danseze în Bootcamp

Rază de lună au făcut atmosferă la X Factor 2021, în ediția din 26 noiembrie, cu un număr special și diferit față de ce s-a auzit până acum pe scenă.

„Rază de lună suntem. Ne place de Delia”, spun membrii trupei.

„Orice comunitate, mai ales în România, este îndreptățită să câștige acest concurs, trebuie să depășim această mentalitate.”, spune Delia.

„Ce bine vă stă, ce bine sunteți. Ați venit pregătiți. Îmi place maxim cum v-ați îmbrăcat”, spune Delia.

„Avem o stare bună și așteptăm cu nerăbdare să cântăm”, spune membrii trupei.

Jurizare Raze de lună la X Factor 2021, 26 noiembrie

Trupa Raze de lună a reușit să facă un moment superb la X Factor, iată ce au spus jurații.

„Sunteți foarte special, sunteți buni. Vă urez succes în formula aceasta. Să vezi ce viral o să fie”, spune Loredana.

„Problema e pe ce scaun îi pui, nu dacă le dai scaun”, spune Florin Ristei.

„Cu părere de rău, Alme pleacă acasă”, spune Delia.

Cine sunt membrii trupei Raze de lună de la X Factor 2021

„Am să cânt fiindcă am văzut că au venit italieni, spanioli și eu sunt rom și o să cânt o melodie țigănească. Sunt Ionuț Prințul și ca profesie sunt lăutar. Mă cheamă „prințul” pentru că mama mea mă alința „Prințul” și mi-a rămas așa. Eu cânt de la 14 ani, lăutar. Fratele meu e stabilit acum în Londra. Am fost și eu. Nu am vrut să stau acolo, aici e locul meu.

Când iubești muzica și vrei să cânți și ploile le dai deoparte. Am venit să cânt cu melodia noastră”, s-au prezentat ei, în special Ionuț.

