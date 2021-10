X Factor 2021, 22 octombrie. Ionuț Mihai a cântat „piesa emblemă” - „Ederlezi”, alături de instrumentiștii săi

Ionuț Mihai, Fane și Rafael au făcut show la X Factor, după interpretarea emblematică pe care au avut-o. Cei doi au venit cu o melodie care este simbolică etniei lor și juriul i-a apreciat foarte mult, în special pentru calitatea vocală a lui Ionuț.

Ionuț Mihai, Fane și Rafael au făcut show la X Factor 2021 cu piesa „Ederlezi”

Ionuț Mihai, Fane și Rafael au venit la X Factor pentru a demonstra că au toate atuu-urile pentru a ajunge în marea finală X Factor. Deși e doar etapa de preselecții, Delia a fost foarte încântată să vadă pe scenă un grup pe care ea îl aștepta de multă vreme.

Citește și: X Factor 2021, 8 octombrie. Florin Iordache, fostul membru al trupei Krypton, a cântat Man In The Mirror: "Ești o surpriză"

Cei trei cântăreți au primit din partea juraților 3 voturi de DA și unul de NU, din partea lui Florin Ristei. Delia ar vrea să continue cu ei ca și grup, însă Ionuț s-a înscris singur.

Ce le-au spus jurații.

Jurizare Ionuț Mihai, Fane și Rafael la X Factor 2021, sezonul 10

„Ai cântat de-ai rupt zilele trecute. Așa-i? Fii atent, dacă rămâi pe aici pe la X Factor trebuie să-ți odihnești vocea. Trebuie să.. ai fost acolo trup și suflet, nota 10 pentru alegerea muzicală. Rază de lună, răspunsul meu e DA”, îi spune Delia.

„Ionuț mă bucur că ai ales un cântec emblemă, este un cântec monumental de frumos, l-ai cântat mișto dar nu ai dat totul. Dar a fost mișto. Din partea mea un mare DA, băieți”, spune Loredana.

Citește și: X Factor 2021, 8 octombrie. Cătălin Stângă a cântat o melodie proprie. Momentul rap care a luat prin surprindere jurații

„Ionuț sau Rază de lună, e mișto să auzim muzică din toate părțile, Deliei i s-a ridicat părul pe mâini, foarte bun manifestul. Ca grup trebuia mai mult, deci răspunsul meu e NU”, spune Florin Ristei.

„E o piesă cântată în toate felurile, trio Ionuț, Rază de lună răspunsul meu pentru voi ca și grup e DA.”, spune Ștefan Bănică.

Cine sunt Ionuț Mihai, Fane și Rafael de la X Factor 2021

„Am să cânt fiindcă am văzut că au venit italieni, spanioli și eu sunt rom și o să cânt o melodie țigănească. Sunt Ionuț Prințul și ca profesie sunt lăutar. Mă cheamă „prințul” pentru că mama mea mă alința „Prințul” și mi-a rămas așa. Eu cânt de la 14 ani, lăutar. Fratele meu e stabilit acum în Londra. Am fost și eu. Nu am vrut să stau acolo, aici e locul meu.

Când iubești muzica și vrei să cânți și ploile le dai deoparte. Am venit să cânt cu melodia noastră”, s-au prezentat ei, în special Ionuț.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!