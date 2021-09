X Factor sezonul 10, 10 septembrie 2021. Hania cântă piesa ”Come Together”(varianta Aerosmith) - The Beatles

În sezonul 10 de la X Factor, din 10 septembrie 2021, Hania a venit tocmai din Roma, Italia, pentru a demonstra ce calități vocale are. După ce jurații i-au urat bafta, Hania a început să cânte piesa Come Together, varianta Aerosmith, făcând furori cu vocea sa incredibilă.

Vineri, 10.09.2021, 12:47