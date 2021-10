X Factor sezonul 10, 15 octombrie 2021. Ilona Andreea Necula: Britney Spears - Oops, I Did It Again

În sezonul 10 de la X Factor, din 15 octombrie 2021, Ilona Andreea Necula a interpretat melodia lui Britney Spears - "Oops, I Did It Again". Concurenta a urcat pe scena X Factor pregătită să facă furori cu vocea ei. Deși e o adolescentă de 14 ani, vocea ei puternică a zguduit scena, iar interpretarea de excepție i-a surprins pe jurații X Factor.

Vineri, 15.10.2021, 16:24