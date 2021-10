X Factor sezonul 10, 29 octombrie 2021. Ricardo Mazzi: Marvin Gaye - Let's Get It On

În a 10-a ediție al sezonului 10, de la X Factor, din data de 29 octombrie 2021, Ricardo Mazzi, în vârstă de 16 ani dintr-un mic oraș numit Reggio Emilia din nordul Italiei, a venit în România pentru a câștiga marele premiu, dar și pentru a o impresiona pe fata care îi place. Concurentul cântă piesa Let's Get It On a celebrului Marvin Gaye.

