ADDA și Andrada Precup au lansat colindul "De Crăciun". Cele două au făcut un duet de excepție

ADDA a reușit să își surprindă fanii din nou cu una dintre cele mai impresionante și spectaculoase colaborări ale ei.

Artista a rămas impresionată de talentul și sensibilitatea Andradei Precup și și-a dorit din tot sufletul să o cunoască. Aceasta le-a mai mărturisit celor 713.000 de urmăritori că unul dintre visurile câștigătoarei X Factor a fost să ajungă într-un studio și să își scrie singură muzica, iar ADDA i-a împlinit dorința. Cele două nu au avut atât de mult timp la dispoziție să scrie o piesă, dar s-au gândit să lanseze un colind cu ocazia sărbătorilor de iarnă, nu este exclusă nici o eventuală colaborare în viitorul apropiat între Andrada și ADDA.

"Am întâlnit acum 3 săptămâni o fată extrem de talentată și de sensibilă, care își dorea mult să mă cunoască. Unul dintre visurile ei a fost să ajungă într-un studio și să își scrie singură muzica. Pentru ca timpul a fost prea scurt, nu am făcut o piesa, în schimb, am compus un colind împreuna cu @producadoru și @mihaimititescu la @baladdarecords care speram să vă ajungă în ❤️! Între timp, Andrada și-a mai împlinit un vis. A câștigat X Factor. Felicitări din inima! MERIȚI! 👏 @andradaprecup

Din februarie, o să începem să lucrăm la piesele ei! Abia aștept! Sărbători fericite tuturor! 🤗 piesa intreagă e pe Youtube!", a spus artista în urma unei postări pe contul oficial de Instagram.

Andrada Precup este câștigătoarea sezonului 9 X Factor