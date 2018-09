Carla’s Dreams, duet unic cu un DJ din Chișinău, pe scena X Factor

Cea de-a patra ediție a show-ului X Factor, difuzată marți, de la ora 20.00, la Antena 1, este una presărată cu multe momente surprinzătoare, clipe emoționante, dar și visuri împlinite.

Zara Iurie, este un tânăr care vine la X Factor din Moldova, împreună cu mama lui care îl crește singură de la vârsta de 4 ani. Zara este DJ în Chișinău și mărturisește că una dintre marile lui dorințe este să cânte câteva versuri alături de Carla’a Dreams.

”Când a apărut piesa lui Carla’s Dreams <<Sub pielea mea>> eu mixam într-un club și am cântat melodia asta live, iar cei care administrează pagina Carla’a Dreams m-au pus pe pagină. Așa că am prins curaj să te rog să cântăm împreună refrenul <<Sub pielea mea>>”, a fost rugămintea concurentului pe care juratul X Factor a primit-o cu brațele deschise, astfel că au interpretat într-un mod autentic unul dintre cele mai mari hituri ale momentului.

Clipe emoționante, dar și multe talente ce merită descoperite, telespectatorii vor vedea marți, de la ora 20.00, în cadrul celei de-a patra ediție X Factor.

