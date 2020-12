Finaliști X Factor 2020. Andrada Precup i-a emoționat până la lacrimi pe jurați. Vezi momentele care au adus-o în Finală

„E extraordinar! Mi se întâmplă rar ca cineva să mă facă să mă emoționez atât de tare! E o capacitate rară să transmiți așa ceva. E dincolo de concurs. Ești excepțională. Ce s-a întâmplat acum a fost de 10 ori mai puternic decât a fost la repetiții. Dumnezeu ți-a luat pe o parte și ți-a dat pe alta pentru că ai un auz perfect. Ce ai făcut de una singură, fără niciun instrument… Eu sunt încă șocat”, i-a transmis Ștefan Bănică Andradei Precup.

Andrada Precup, interpretări de excepție de-a lungul sezonului 9 X Factor

În etapa „Duelurilor” Andrada Precup a interpretat piesa „All of me” și a transmis emoția și bucuria de a cânta.

„Aș vrea să-i fac o destăinuire Andradei. Data trecută în Bootcamp ai cântat ultima în seara respectivă și m-ai impresionat atât de tare încât, atunci când m-am urcat în mașină să mă duc spre casă, am simțit nevoia să-mi sun doi dintre prieteni și să le zic prin ce emoții am trecut și cât de tare m-a surprins momentul tău. De atunci am înțeles că tu ai ceva ce mulți și-ar dori să aibă nativ. Tu ai un simț ritmic extraordinar și ai bucuria de a cânta pe care nu o găsești la foarte multă lume. Andrada ești senzațională, felicitări!”, i-a transmis Florin Ristei Andradei Precup.

„Nu ai cântat doar cu vocea! Ai cântat cu sufletul! Ești o artistă extraordinară!", i-a transmis Loredana concurentei X Factor 2020.

Juratul-îndrumător al categoriei de fete de sub 24 de ani a fost emoționat profund de momentul Andradei. „Pentru mine Andrada reprezintă adevărul, muzica cântată cu ochii închiși”, a transmis Bănică.

Citește și: X Factor 2020, Semifinală. Andrada Precup, semifinalista lui Ștefan Bănică, a transmis fiori prin interpretarea ei

Andrada Precup merge în Marea Finală X Factor 2020

În Semifinală Andrada Precup a concurat cu Alexandra Sîrghi la categoria de fete de sub 24 de ani. Felul în care Andrada a interpretat piesa „Killing me softly with his song" i-a convins pe jurați că merită să fie una dintre finalistele X Factor 2020.

Citește și: X Factor 2020, Semifinală. Alexandra Sîrghi, semifinalista lui Ștefan Bănică, a transmis emoție pură cu piesa "Hurt"

În finala X Factor 2020, care va avea loc pe data de 18 decembrie, Andrada Precup va concucura cu Adrian Petrache (din grupa Loredanei), Super 4 (din grupa lui Florin Ristei) și Sonia Mosca (din grupa Deliei).

Nu rata VINERI, Marea Finală X Factor 2020, de la 20:30, la Antena 1!

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO