Grupa Loredanei trăiește emoțiile Bootcamp-ului X Factor!

Opt locuri au fost ocupate chiar din timpul audițiilor, iar alți doi concurenți au fost aleși de jurată din rândul celor care au primit trei voturi.

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice. Așadar, Loredana Groza va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, iar pe parcursul audițiilor și-a ales cu grijă opt concurenți care să intre direct în Bootcamp. Alți doi au fost aleși din rândul celor care care au primit trei voturi de ”Da”. Cu toții vor trăi emoții intense joi, de la ora 20.30, la Antena 1, când trebuie să își impresioneze din nou mentorul, pentru că miza este uriașă! La finalul serii, doar trei dintre ei vor trece mai departe, în etapa Duelurilor, și vor fi cu un pas mai aproape de finala X Factor, sezonul 9. Iată cine sunt concurenții care visează să câștige marele titlu:

Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, a fost o surpriză pentru jurații X Factor încă de la apariția sa pe scenă. Inițial, Adrian a ezitat să le spună juraților ca are rude celebre în domeniul muzical. ”Eu îl cunosc mai bine pe Florin Stoian, unchiul meu, nu neapărat pe Florin Salam. Nu am de ce să ascund asta, sunt mândru de faptul că este unchiul meu, dar consider că cel mai bine este să mă cunoască lumea pentru cine sunt eu – mai prost, mai bine. Sincer, mi-e foarte rușine să cânt în fața lui, în familia mea, el și bunicul meu sunt cei mai mari critici”, a mai spus Adrian Petrache, care este și primul bărbat din familia sa care a dat examenul de Bacalaureat și l-a luat cu media 9.13. În prezent, acesta este și student la Facultatea de Drept. ”Bunica mea, din clasa a IV-a mi-a luat o geantă pe care să o port la facultate și mi-a păstrat-o de atunci. Iar în prima zi, când m-a văzut plecând cu ea la facultate a fost extrem de emoționată”, a mai povestit Adrian.

La doar 15 ani, Arthur Horeanu și-a adjudecat un loc în grupa Loredanei, iar versatilitatea sa a făcut-o pe jurata X Factor să îi ofere toată încrederea. ”Arthur face parte din așii mei, poate chiar jokerul care te ajută să câștigi orice mână!”, a declarat Loredana.