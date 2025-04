Cine este George Radu, câștigătorul X Factor 2025. Ce a povestit despre el în emisiune: „Tata a fost cel care m-a așezat la pian”

George Radu, finalistul lui Marius Moga ȋn categoria Băieţi sub 24 de ani, a câștigat trofeul X Factor 2025 și marele premiu ȋn valoare de 100.000 de Euro. Iată cine e și ce a povestit despre el în audițiile emisiunii!

George Radu are 23 de ani, vine din Constanța, dar s-a mutat la București pentru a-și îndeplini visul. El ȋși dorește ca muzica lui să ajungă pe toată planeta, tatăl său fiind cel care, la doar patru ani, l-a așezat prima oară la pian. Ulterior, a realizat că muzica înseamnă totul pentru el. A ȋnceput să ia lecţii de mic de pian, de chitară, iar, mai apoi, cursuri de canto. De-a lungul timpului a compus pentru alte persoane.

„Un artist își dă seama că e artist din momentul în care se uită în oglindă și se gândește: eu ce vreau să fac? Eu vreau să fiu artist, vreau să fiu cel mai mare om care a existat pe planeta asta, să-l știe toată planeta, toată lumea, să cânte, muzica lui să ajungă peste tot la urechile tuturor și ăsta este visul meu de când eram mic, din prisma tatălui. El a fost cel care m-a așezat la patru ani la pian, împreună cu el și de atunci cred că mi-am dat seama că muzica înseamnă absolut totul pentru mine.

N-aș putea și nu m-aș vedea să fac altceva. Am început cu lecțiile de pian, am luat doi-trei ani de chitară, după care am început și cursuri de canto, portițele s-au deschis ușor-ușor și am început să activez în foarte multe domenii, să compun muzică pentru alte persoane, să scriu muzică, versuri, pentru că fără muncă nu se poate și am muncit din greu să ajung până aici”, a dezvăluit George Radu în ediția X Factor difuzată pe 9 martie 2025.

În audiţiile X Factor, George Radu a fost revelaţia serii și a ridicat sala ȋn picioare cu o interpretare de senzaţie a piesei „Alienated”. De asemenea, când s-a prezentat în fața juraților, Marius Moga a dezvăluit că se cunosc prin prisma altui show: „Este și un songwriter bun. Își scrie piese”, a spus juratul.

„Îmi place foarte tare ce am auzit!”, a declarat Ștefan Bănică după momentul lui George din audiții, apreciindu-l pentru ușurina cu care a cântat: „Ești una dintre revelațiile acestei seri și te vreau în echipa mea”.

„Simt că avem de-a face cu un profesionist (...) A fost superb și a sunat minunat”, a adăugat Delia.

Deși l-a mai auzit cântând, Marius Moga a mărturisit că i-a făcut pilea de găină cu vocea sa: „El cântă și într-o trupă, dar e la pian, înțelegi ce zic? Ai făcut-o în seara asta într-un fel care a părut că e un fleac, dar nu e. Mi-a plăcut”.

Pentru prestația sa din audițiile X Factor difuzate pe 9 martie 2025, George Radu a primit patru de „DA”.

George Radu a câștigat X Factor 2025 și marele premiu de 100.000 de Euro

După o serie de dueluri-fulger, fiecare mentor a decis pe cine trimite la votul publicului: Delia pe Maia Fluture, Ştefan Bănică pe Bogdan Mihai, Marius Moga pe George Radu şi Puya pe fetele din trupa Sweet’n’Sour.

La finalul unei seri încărcate de emoție, telespectatorii au decis: George Radu este câştigătorul trofeului X Factor 2025 şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de Euro.

Concurentul s-a „izbit” de multe uși închise până să ajungă la X Factor. Însă, evoluția din acest sezon, cât și faptul că s-a aflat printre cei patru finaliști i-a adus confirmarea că face ce trebuie și că locul său este în muzică. Pentru marea finală, concurentul a ales să cânte piesa „How I am supposed to live without you”, iar, la final, lui Marius Moga i-au dat lacrimile:

„Mi-a plăcut foarte mult. Ambitusul tău pare că nu se mai termină și când se termină ambitusul de voce de piept, mai treci și pe falsete, te mai duci și pe cap. Poți să cânți foarte multe lucruri și eu cel mai tare mă bucur că evoluția muzicală din cadrul show-ului a fost și de la presiunea că ai trecut mai departe de fiecare dată, dar și datorită Crinei, că a stat cu voi și a lucrat și se simte la tine o evoluție muzicală”, i-a transmis mentorul său.

Aseară, concurentul X Factor a primit cu mare-mare emoție anunțul făcut de către Adelina Chivu şi Mihai Morar, pe Antena 1: „A fost un moment incredibil! Când am primit vestea, parcă nu-mi venea să cred, am simțit o bucurie imensă și o recunoștință din tot sufletul. Am sărbătorit aseară cu oamenii dragi mie și încă procesez tot ce s-a întâmplat. De acum, planul e clar. Mă închid în studio și muncesc și mai mult. Voi investi banii în mine, în muzica mea și în tot ce construiesc pentru viitor. Vă mulțumesc enorm tuturor pentru susținere!”, a dezvăluit George Radu.

