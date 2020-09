Ilona Brezoianu, eXtra Factor. ”Am cântat Coace, Doamne, prunele! dar nu am mers mai departe. Am devenit din X, eXtra!"

Pe Ilona Brezoianu o știți de pe scenă, de la teatru, chiar dacă în ultima perioadă a șomat, pe motiv de Covid. ”Începem acum, pe 26, 27 și 28 septembrie, chiar în interior”, spune. Sau din ”Mangalița”, serialul difuzat de Antena 1. Sau din roastul special conceput pentru Mihai Bendeac, juratul iUmor. Poți vorbim cu ea despre navete spațiale sau despre ce muzică ascultă în mașină, la semafor.

Dar de fiecare dată duce conversația spre X Factor, care revine în această seară, 11 septembrie, la Antena 1, de la ora 20.30. ”Talent am. Așa că am trecut pe acolo. Corect, n-am urcat pe scenă, dar am cântat în spate, în culise, și nimeni nu m-a remarcat. Am atacat <<Coace, Doamne, Prunele>>, melodia lui Petrică Mâțu Stoian, dar nu am auzit aplauze”, spune Ilona. A încercat și cu scaun de jurat, la fel, nimic! Atunci, dacă tot se găsea pe acolo, a zis să și rămână.

”Ideea de face eXtra Factor m-a atras foarte tare, pentru că îmi doream să ajung în culisele unui show muzical, eu fiind pasionată și de muzică. Aș vrea ca acest proiect, fiind destinat online-ului, să surprindă cât mai multe lucruri interesante din spatele camerelor de luat vederi, de la echipă, la concurenți, jurați și tot ceea înseamnă mașinăria aceasta gigantică X Factor. E un proiect la care voi munci foarte mult și abia aștept să vedeți ce o să iasă!”, a povestit Ilona Brezoianu.