Oana și George Indru au interpretat piesa Give In To Me într-o manieră originală. I-au cucerit pe jurați din primele secunde

"Loredana, tu ce părere ai? Nu mă așteptam. Adică eu am crezut că este un grup", a spus Ștefan Bănică când George a menționat că el a urcat pe scenă doar ca să-și acompanieze sora cu chitara.

Dezamăgirea a fost și mai mare la Florin Ristei, care așteaptă cât mai multe grupuri pentru că anul acesta el este mentorul grupurilor.

Florin Ristei: "Poate să-mi treacă supărarea dacă ești o voce senzațională."

Baftă multă le-au urat jurații, iar ce a urmat pe scenă a depășit toate așteptările. Oana și George Indru au pus în scenă o prestație demnă de toată lauda pe piesa Give In To Me a lui Michael Jackson.