Primul concurent X Factor din grupa Loredanei Groza, nepotul unui cântăreț celebru din România

O noutate a celui de-al nouălea sezon X Factor, pe care atât concurenții, cât și jurații au aflat-o încă din primul episod a fost împărțirea grupelor!

Astfel, dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, anul acesta, Loredana, Delia, Ștefan Bănicăși Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana Groza va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei şi în 2018 împreună cu Bella Santiago.

Cu grupele împărțite, Ștefan Bănică nu a stat pe gânduri și a alăugat pe lista sa primul nume și prima concurentă a serii – Ioana Ardelean, chiar dacă Florin Ristei a avut un moment în care s-a gândit să o saboteze, doar pentru a avea o șansă săși-a adauge în Grupuri.