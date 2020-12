X Factor 2020. Cine sunt italienii de la Super 4 și cum s-au făcut cunoscuți în țara lor natală

Cine sunt componenții grupului Super 4

Gregorio Rega are 33 de ani și este câștigătorul premiului ”All Together Now”, în vreme ce lui Francesco Boccia îi aparține hitul internațional Grande Amore. Piesa a obținut premii la Festivalul Sanremo în 2015 și, tot în același an, a fost alegerea Italiei pentru Eurovision.

Nici colegii lor nu sunt mai puțin cunoscuți. Salvatore Lampitelli Sabba, sau simplu Sabba, așa cum se intitula când performa solo, are mai multe piese care au prins la public.

”Ca să fiu sincer, mă regăsesc cu ușurință în definițiile de cântăreț și compozitor. Mi-am făcut școala direct pe teren, luptându-mă cu numeroasele dificultăți pe care le întâmpini atunci când nu ai timp de pierdut și trebuie să produci imediat ceva pe plan profesional.”, scrie el în descrierea site-ului său.

De cealaltă parte, Aurelio Fierro Jr. provine dintr-o familie de artiști și a copilărit printre discurile de vinil ale bunicului său, Aurelio Fierro sr. La vârsta de 14 ani și-a început cariera ca multi-instrumentist și cântăreț.

Curând, a ajuns pe scene importante și în anii următori s-a alăturat mai multor grupuri. El face parte și din orchestra musicalului ”Notre Dame De Paris”.