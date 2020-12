X Factor 2020. Eden Loren a avut curajul să cânte și în limba română. Publicul i-a aplaudat prestația muzicală

Eden a făcut senzație alegând să cânte melodia în trei limbi diferite: “Va fi ceva special. Voi cânta My Way în trei limbi diferite. În engleză, italiană, iar la final am de îndeplinit o datorie față de România. Prin urmare, voi cânta în limba română. Mă simt pregătit și abia aștept să cânt în limba română. Sunt foarte curios ce efect va avea asupra oamenilor”.