Anna Lesko a încins atmosfera la „Xtra Night Show”! Ea și dansatoarele ei, în ținute provocatoare! Atenție, imagini interzise minorilor! VIDEO

Cântăreața a apărut într-o ținută mini, ce i-a pus în valoare și bustul generos, cu dresuri cu plasă și tocuri înalte.

Dansatoarele ei nu au fost mai prejos, dansând în ținute asemănătoare.

Au fost prezentate și imagini din videoclipul melodiei „Bine am revenit”.

„Trebuie să fac totul că ține știu!/ Cum fac eu nimic nu i bine știu!/ Cum faci tu e totul perfect/ Și jur că nu ți găsesc aproape/ Nici un defect./ Cine aș fi eu fără tine/ Aceeași întrebare! Zile zile!/ Și dacă nu te superi jur că aș încerca/ Să văd și eu cum e, pe pielea mea.// Stâng drept, stâng drept/ Am fost mult timp soldatul perfect!/ După ce ai plecat mi am spus așa/ Bine am revenit în viața mea”, sunt câteva din versurile melodiei.