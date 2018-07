Mara Bănică, protagonista unei scene cumplite! Motivul pentru care a leșinat: ”M-a găsit fiul meu. A fost cumplit!”

S-a despărțit de partenerul ei de viață în urmă cu aproape două luni de zile, iar necazurile par să se țină lanț de Mara Bănică, întrucât de curând, ea a leșinat și a fost găsită de fiul ei.

Separarea de iubitul ei a făcut-o să deschidă ochii, așa că fără să stea prea mult pe gânduri, ea a decis să dea jos kilogramele în plus pe care le-a acumulat. A urmat o dietă strictă, din cauza căreia a ajuns să leșine, după cum a povestit ea la Xtra Night Show.

”Mănânc o săptămână brânză cottage, apoi legume, carne și tot așa. Ține 13 săptămâni această dietă, dar greșeala mea a fost că după ce am ajuns la 57 de kilograme, am repetat-o. Am vrut 54. Am leșinat. M-a găsit fiul meu. A fost cumplit.”, a povestit jurnalista la Xtra Night Show.

Întrebată dacă s-a împăcat cu parenerul ei de viață ea a spus că nu: ”Nu, păstrăm o legătură civilizată de dragul celui mic, vine să îl vadă, dar nu s-a schimbat nimic. L-am întrebat dacă vrea să meargă în vacanțele pe care le-am cumpărat, dar a zis că nu.”, a mai povestit aceasta.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

➡️ Intră pe Antena Play https://goo.gl/RbVXXT şi poţ să urmăreşti online toate ediţiile XTRA Night Show integral. De pe smartphone, tabletă sau computer emisiunea poate fi urmărită şi LIVE. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!