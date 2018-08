Ruby și Dorian Popa, la un pas de MOARTE! „Era să murim, el era plin de sânge! A fost un mare ȘOC”

Dezvăluire șocantă făcută în direct! Ruby a mărturisit că ea și Dorian Popa au fost la un pas de tragedie! Totul s-a petrecut într-o dimineață, iar detaliile sunt cu adevărat cutremurătoare!

Dorian Popa și Ruby au fost la un pas de moarte, după ce șoferul mașinii în care se aflau, pe fondul oboselii, a produs un grav accident. Pe canalul său de Youtube, Dorian Popa a povestit întreaga întâmplare, vizibil marcat de cele întâmplate.

„Era 5 dimineața, eram plecați într-un show cu un autocar. Eram în mașină eu cu Ruby și iubitul ei și am plecat din Târgu-Jiu spre București. Din cauza oboselii și a kilometrilor mulți pe care i-a făcut în ziua respectivă, șoferul nostru a văzut foarte târziu despărțitorul de drumuri pe care îl aveam în față.

Mașina nu a mai ascultat comanda de stânga și au început secundele de calvar. Am conștientizat cu toții că mașina nu mai face stânga și ne-am îndreptat direct spre boscheți. O vedeam cum dă să se răstoarne și ne strânge de cap, acolo jos.

Dintr-odată am simțit un mare șoc, pentru că mașina s-a lovit de ceva. Au sărit toate airbag-urile, ne-am oprit, m-am dezmeticit, am avut un timp de negru în fața ochilor. M-am uitat în spate, căci în spate era Ruby și iubitul ei, Adi. Ruby era bine, dar Adi era plin de sânge. În momentul în care am sărit cu mașina în râpă am văzut multe cruci care au zgâriat mașina, apoi când s-a oprit, eram lângă o cruce de pe care se ștersese un nume și rămăsese doar „POP", așa că vă dați seama ce vibe nasol am avut eu când am văzut numele." a povestit Dorian Popa, pe Youtube.

