Schimbare uriașă la „Xtra Night Show”! Cine se alătură echipei

Noul sezon al emisiunii „Xtra Night Show” a debutat în forță cu o schimbare de zile mari! Cine a decis să se alăture echipei?

Noul sezon al emisiunii „Xtra Night Show” a început în forță cu cel mai discutat subiect monden al verii. Fiindcă Silviu Andrei a decis să părăsească echipa, locul său a fost luat de celebra Vika Jigulina, un DJ de renume internațional.

"Este o adevarata onoare pentru mine sa fac parte din cea mai buna echipa de profesionisti din domeniul TV din Romania si ma bucur ca dupa mai bine de zece ani de activitatea pe plan international pot contribui la un proiect de succes romanesc, Xtra Night Show", spune aceasta.

Vika Jigulina (32 de ani), originară din Republica Moldova, este cântăreață, DJ și producător muzical. Pe numele său real Viktoria Korneva, Vika este singurul artist roman care, impreuna cu Edward Maya, castiga marele premiu Billboard Music Awards USA in 2011, "Best Comercial Song - Stereo Love", in 2010, la British Music Awards. A fost premiata cu 9 discuri de platina, 2 discuri de dublu platina si 13 discuri de aur si, in ultimii noua ani, a concertat in toata lumea.

