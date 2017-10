Dezvăluiri de sub ploaia de gloanţe din Las Vegas! Tatăl lui Luca: "Un glonţ i-a rămas în plămân!"

A fost cel mai sângeros atac pe care America l-a văzut vreodată. Focurile de armă care au răsunat minute în șir în Las Vegas au omorât nu mai puțin de 59 de persoane și au rănit alti 527 de oameni. cel puțin. până acum. Printre cei răniți e și Luca, un tânăr din Cluj-Napoca.

Era unul dintre barmanii de la festival şi se afla în faţa scenei când asupra mulţimii s-a abătut o ploaie de gloanţe. Cum se simte românul care a fost deja supus unei operații ca să i se poată scoate glonţul care l-a nimenit, aflăm chiar acum! Dar atenție! Urmează imagini şi informaţii care pot afecta emoţional telespectatorii. Return to index of stories...

Ploaia de gloanţe a venit dintr-o cameră a complexului de lux Mandalay Bay. În timpul unui festival de muzică country. Cel mai grav atac armat din istoria Statelor Unite a făcut sute de victime: cel puţin 59 de morţi şi 527 răniţi.

Gloanţele trase în rafale au străpuns şi trupul unui român de 23 de ani. Luca venise la concert, lângă hotelul în care lucrează mama lui. După o operaţie complicată, este acum internat la terapie intensivă. Un glonţ i-a atins mai multe organe vitale.

"Vreau să va multumesc din suflet pe aceasta cale pentru că nu m-am așteptat ca atâta lume să fie așa de. alaturi de noi și să ne trimită gândurile bune și într-adevăr, credem că vibraţiile pozitive trimise de toată lumea care ne-a trimis mesaje, l-au ajutat pe Luca să treacă prin operaţie. Este absolut incredibil. Noi suntem stupefiaţi, nu putem să credem că s-a întâmplat aşa ceva", a declarat Traian Iclodean, tatăl lui Luca, românul rănit la Las Vegas.

"Am primit un telefon că Luca e împuşcat. Luca a lucrat la concert, el e barman de meserie şi el lucra, de fapt, acolo. Şi era chiar în faţă, la scenă, unde era lumina cea mai puternică. Probabil că pentru cel care a tras a fost uşor să vadă mai bine zona aia, prima oară când a tras. Şi am aflat. o colegă de-a lui cu care lucra Luca, o fată care era cu el, a căzut cu el, s-a aruncat pe jos. Când l-a văzut că sângerează i-a spus: nu te pot lăsa aici. A chemat pe cineva să anunţe salvarea. Am contactat-o pe fata respectivă şi mi-a spus că e cu el, că el trăieşte. Am auzit prin telefon",a completat bărbatul.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră şi tu!