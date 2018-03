Tarantule vii, furnici roșii, tatuaje permanente și un final fericit: nicio echipă nu a fost eliminată la ,,Asia Express”

Ediția de marți seară a emisiunii ,,Asia Express” a fost una memorabilă pentru cele patru cupluri de vedete rămase în cursa vieții lor. Jocul i-a trecut prin toate stările și adrenalina i-a impins să ia decizii pe care în mod normal le-ar fi exclus din primul moment. Astfel, cei opt s-au tatuat, au rezistat mușcăturilor de furnici roșii, au cărat tarantule vii pe corp, ba chiar le-au și mâncat prăjite în cea mai faimoasă piață a Cambodgiei.

"Meniul exotic” al misiunilor de marți seară a inclus depășirea limitelor, iar complexitatea concursului, care surprinde și mai mult de la etapă la etapă, confirmă că până la marele premiu de 30.000 Euro concurenții mai au foarte multe provocări dure de îndeplinit: ,,Ne dorim, dar sigur va fi foarte greu. Nici nu vreau să îmi imaginez ce o să ne aștepte.”, mărturisea Vica. Finalul ediției a stat și seara trecută sub semnul Dragonului Verde, astfel nicio pereche nu a fost eliminată.

Plină de contraste și de necunoscute, cea mai săracă țară din Asia, Cambodgia, le-a oferit concurenților o lecție în ediția de aseară. Șocul cultural i-a făcut să aprecieze ceea ce au, chiar dacă de mai bine de trei săptămâni trăiesc în cele mai grele condiții: ,,Au reușit să mă aducă în stadiul în care să mă bucur de nimic. Când ne-o fi mai greu, să nu ne fie așa.”, afirma Liviu Vârciu. Miza Amuletei le-a oferit echipelor o șansă de a beneficia de o schimbare de peisaj, din casele localnicilor într-un hotel de lux, dar până la a juca pentru recompensă, vedetele au mai avut de îndeplinit o provocare.

Proba furnicilor le-a dat mari bătăi de cap concurenților, care au încercat contracronometru să culeagă micile insecte din copac și să le pună într-un recipient până la marcaj. Cambodgienii le folosesc în domeniul culinar pentru acrirea preparatelor, utilizându-le în locul oțetului. În uimire și țipete cauzate de mușcăturile furnicilor, concurenții au îndeplinit proba, pe care au catalogat-o ca fiind una dintre cele mai grele de până acum: ,,Simțeam că se urcă peste tot pe mine, le simțeam pe sub piele, nu mai puteam efectiv.”, a afirmat Daniela Crudu.

Adrenalina momentului și dorința de a juca în Proba Amuletei i-a făcut pe Ionuț Ghenu și Lora, Vica și Daniela, dar și Raluka și Ana Baniciu să fie primele trei echipe ajunse la punctul de control, reușind să se califice în lupta pentru recompensă.

Proba Amuletei a fost un cumul de spaimă și dezgust, prin care cele trei cupluri au trecut cu toată determinarea, dorind să beneficieze de cel mai ofertant câștig de până acum. Provocarea a fost pe măsura mizei, pentru că cei șase au fost nevoiți să care pe corp douăzeci de tarantule vii, ca mai apoi să mănânce două dintre ele, prăjite. Testul contracronometru a fost metoda de departajare a curajoșilor, care au făcut deliciul telespectatorilor prin reacțiile spumoase, dar s-au și întrecut pe sine în această misiune dură.

Câștigătorii Probei Amuletei au fost Lora și Ionuț Ghenu, care au beneficiat de o seară de răsfăț în capitala Cambodgiei. Pe lângă 2500 Euro, cei doi au petrecut o seară la un hotel de lux din Phnom Penh, unde au avut la dispoziție 600 de Dolari, pe care au decis să îi utilizeze la magazinele tradiționale, cumpărând mici atenții și pentru ceilalți colegi. Tot ei au câștigat imunitate la eliminare și s-au bucurat de următoarea zi ca turiști, fără a participa la celălalte probe.

La polul opus, celelalte trei echipe au fost cazate în casele localnicilor, unde au avut parte de o noapte grea. La micul dejun, care a constat doar din banane verzi, pâine și margarină, nervii și oboseala au început să își spună cuvântul. Fără nicio recompensă, Ana Baniciu și Raluka, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Vica Blochina și Daniela Crudu au plecat spre o nouă misiune.

Ajunși la steagul ,,Asia Express” au fost nevoiți să decidă între risc și varianta sigură, ținând cont de faptul că se află într-o cursă contracronometru. Proba le-a dat posibilitatea de a alege: fie meditau într-un templu timp de 40 de minute și alegeau o rută ocolitoare către punctul de control final, fie se tatuau și obțineau astfel două bilete de feribot către locul unde îi aștepta Gina Pistol. Toți au ales să se tatueze, Liviu Vârciu, Ana Baniciu, Vica Blochina, dar și Daniela Crudu au fost coechipierii care au decis că vor să poarte amintirea unei experiențe unice pe piele, realizată într-un templu budist: ,,M-a durut pe mine când am văzut cum i-l face, e o tehnică…mai sălbatică.”, mărturisea Andrei Ștefănescu.

Ultimul punct de control a fost situat în cel mai populat oraș al țării, centrul cultural, turistic Phonm Penh. Pentru că ediția a coincis cu ziua frumoasei prezentatoare Gina Pistol, toți au pășit pe covor cu o mică surpriză pentru acesta, ba chiar i-au cântat și ,,La mulți ani”. Deși Vica Blochina și Daniela Crudu, ultimele ajunse, au fost propuse la eliminare, Dragonul Verde le-a salvat și le-a mai dat o șansă de a rămâne în cursa vieții lor. În schimb, în ediția de luni vor fi nevoite să care un mic ,,handicap” pe tot parcursul cursei.

Săptămâna viitoare, cele patru echipe rămase în cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, vor pune la bătaie toate resursele rămase pentru a-și asigura ,,pașaportul” către Thailanda. La doar câteva misiuni de ultima etapă din Drumul Dragonului, vedetele vor scoate la iveală noi strategii și se vor întrece pe sine în cele mai dificile probe, luni și marți pe Antena 1, de la 20:00.

