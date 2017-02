Durul chef Dumitrescu, cucerit iremediabil de soție! Mesajul transmis de Ziua Îndrăgostiților îl transformă într-un romantic incurabil!

În fața concurenților e de neclintit, își face meseria cu pasiune și e perfecționist de fel. Dar atunci când vine vorba de cei dragi, chef Florin Dumitrescu devine cel mai romantic și blând om din lume.

De Ziua îndrăgostiților, acesta a ținut să facă public, pe pagina sa de Facebook, un mesaj emoționant, însoțit de un clip în care apare soția sa.

”Asa a inceput totul! Ne-am intalnit la restaurant, am inceput sa vorbim, iar lucrurile au evoluat! Am cerut-o de sotie pe 14 februarie 2013, cu gandul ca nu o sa mai sarbatorim Valentine's Day si o sa ne bucuram de aniversarea logodnei. Eu am primit cel mai valoros cadou din viata mea, tricourile cu autograf de la Inter Milano, ea a primit cel mai frumos inel de logodna ( nu am poze cu inelul :( ). A urmat cea mai frumoasa poveste de dragoste de la mine din cartier, au venit pe lume printesele noastre si de aici ni s-a schimbat viata! Astazi suntem fericiti si impliniti si la fel ca orice alt cuplu care se respecta, nu avem nici o rezervare facuta pentru diseara! Asa ca, o sa stam sa ne uitam la Chefi la Cutite si vom manca floricele cu fetele noastre. Bine ati venit in Universul meu, acum la revedere si iubiti-va mult!

Ne vedem diseara de la 20:30!”

