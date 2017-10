Viața bate filmul! Ionuț a furat, a spart un magazin și a pierdut tot la jocurile de noroc! „Am făcut multe prostii în trecut. Bucătăria m-a salvat”

Ionuț Chirițoiu este bucătar și a venit la „Chefi la cuțite” ca să își testeze forțele și să demonstreze că are tot ce îi trebuie pentru a face spectacol în bucătărie!

Pentru a impresiona juriul, concurentul a ales o rețetă de somon cu sos de portocale și piure de țelină cu coriandru.

„Am făcut multe prostii în trecut. Cel mai grav a fost atunci când am spart un magazin doar pentru a mă distra. Am renunțat la școală la 16 ani. Am încercat și jocurile de noroc, am furat bani de la părinți, am pierdut tot.

Am emoții mare când povestesc despre asta...A fost o perioadă nasoală din viața mea, de care nu sunt mândru. Am pus punct la asta. Simt că bucătăria mi-a salvat viața și mi-a adus liniște. Acolo dormeam. Nu mă văd făcând altceva”

Chefii au degustat preparatul și au jurizat. Chiar dacă a avut greșeli, aceștia au decis că Ionuț merită să meargă mai departe în concurs!

