Alexandra de la ”Insula Iubirii” a fost întrebată, direct, de Raul! Răspunsul i-a șocat pe fani: „Între mine și Raul există...”

S-a speculat mult pe seama unei posibile legături amoroase între Alexandra și Raul, deși verbal confirmarea nu a venit. Încă!

Într-un interviu acordat OK! Magazine, Alexandra lămurește mai multe aspecte, care au stat vreme îndelungată, încă de la terminarea emisiunii, pe buzele fanilor.

Întrebată dacă a decis să-i dea o șansă ulterior și dacă sunt împreună, Alexandra a dat, totuși, un răspuns evaziv: ”Între mine şi Raul este o conexiune puternică care a existat de la început, iar între noi, în acest moment, este o relaţie frumoasă de prietenie. În Thailanda am pus o barieră între mine şi el pentru că nu am vrut să mă folosesc de un om față de care aveam atât de multă apreciere, doar ca să mă detaşez eu de relaţia cu Aurel. Pe Raul am vrut şi vreau să-l păstrez aproape!”

Totuși, deși nu a confirmat relația dintre ei, Alexandra a recunoscut că ține permanent legătura cu fosta ispită și că se văd aproape zilnic.

”Raul e un om deosebit , un om înţelept, de la care ai ce învăţa! Un om care m-a ajutat să văd realitatea. În prezent pot spune că am o prietenie foarte strânsă cu Maria, Cosmin, Andy şi Raul, pe care îi văd frecvent”, a mai spus Alexandra.

